Moioli si commuove alla grande festa che Olcio gli regala per i 95 anni

Difficilmente lascia trasparire la commozione, ma lunedì sera sotto la tensostruttura al campo sportivo di Olcio, all'intonazione del "Tanti auguri a te", questo stato d'animo sul volto di Giuseppe Moioli si è avvertito.

La leggenda del canottaggio è stata festeggiata dalla comunità del rione in cui vive, nel comune di Mandello, per i 95 anni vissuti splendidamente da sportivo e da uomo attaccato alle sue origini contadine. La festa di compleanno, fortemente voluta dal sindaco Riccardo Fasoli e gestita nell'organizzazione dalla locale associazione Olciosportiva, ha richiamato tantissime persone; tra loro i famigliari di Giovanni Invernizzi, Franco Faggi ed Elio Morille, scomparsi, componenti con Moioli del leggendario Quattro senza che nel 1948 conquistò l'oro alle Olimpiadi di Londra.

Foto di rito e regali

Del mondo del remo non sono mancati i campioni che il festeggiato ha visto crescere e seguire nelle loro performance sportive, come Piero Poli che ha posato con lui per una foto ricordo della serata. Durante la festa sono state proposte paella, cucinata da un'associazione di Lomagna, e sangria, oltre naturalmente alla torta finale. Al brindisi ha fatto seguito la consegna del regalo al festeggiato da parte dell'assessore allo Sport del Comune di Mandello Sergio Gatti. A partecipare anche Nello Scenini, amico e coetaneo del canottiere, avendo compiuto 95 anni lo scorso 2 agosto. Selfie, foto a non finire e applausi, non solo al Moioli ma pure all'indirizzo della comunità di Olcio che, con coesione e comune condivisone, ha dato vita a una serata da podio.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione e per le foto)