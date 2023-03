A Lecco torna la festa del cioccolato

La Festa del cioccolato di Lecco, dolce tradizione fra le più golose per ogni età, torna in piazza Cermenati a Lecco. L'appuntamento è da venerdì 17 a domenica 19 marzo (apertura: 9-19, sabato fino alle 23. Inaugurazione venerdì ore 16). L’evento è organizzato da Promozioni Confesercenti e ospiterà quest’anno i migliori maestri cioccolatieri italiani.

Un vasto assortimento per questa nona edizione

La manifestazione, giunta alla nona edizione, si è conquistata un posto di rilievo nel panorama delle rassegne annuali di Lecco e anche quest’anno sono attesi in piazza tantissimi appassionati, curiosi e golosi, richiamati dalla qualità dell’evento, dalla professionalità dei pasticceri e dalla possibilità di scoprire ricette e combinazioni sempre nuove e originali.

Dieci i pasticceri da tutta Italia presenti in Piazza, la manifestazione ospiterà operatori da Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Calabria. Gli stand della Festa proporranno un vastissimo assortimento di prodotti freschi e artigianali, dalle tradizionali "stecche" alla cioccolata calda, senza dimenticare creme e dolci al cacao.

Il programma della festa: anche una "Notte Nera"

Si inizia venerdì 17 marzo alle ore 15 con una degustazione di cioccolata calda gratuita regalata ai primi 300 ospiti della manifestazione. Alle 16 ci sarà l’inaugurazione con il taglio del nastro, alla presenza delle autorità. Sabato 18 marzo è in programma la “Notte Nera”, una serata speciale durante la quale gli stand resteranno aperti fino alle 23.00 per proporre degustazioni di cioccolata calda e tutta la magia delle loro creazioni. Domenica 19 marzo sarà protagonista lo scultore Bruno Manenti che realizzerà, partendo da un cubo di cioccolato di 20 kg, un’opera ispirata alla città. La scultura sarà poi donata all’amministrazione comunale.

Cesare Rossi: "Felici di tornare, tre giorni di festa con molti eventi collaterali"

"La festa del cioccolato finalmente torna a Lecco, città da sempre amante del cibo degli dei, nella splendida piazza Cermenati - commenta Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo - Dopo qualche anno di stop forzato (l’ultima edizione fu nel 2019) i maestri pasticceri di tutta Italia sono pronti a prendere per la gola i lecchesi e tutti i turisti che arriveranno nel fine settimana per tre giorni di festa con molti eventi collaterali. Confesercenti è orgogliosa di riportare questo evento di successo e di qualità a Lecco e, per questo ringraziamo l'amministrazione per la fattiva collaborazione".

Giovanni Cattaneo: "Un evento molto apprezzato da cittadini e turisti"

"Ritorna in città una tre giorni che ha rappresentato un appuntamento fisso dal 2013 al 2019, evento apprezzato da cittadini e turisti - sottolinea Giovanni Cattaneo, assessore alle Attrattività del comune di Lecco - Il fine settimana sarà infatti scandito da una serie di momenti dedicati ai visitatori, con degustazioni gratuite al venerdì, la notte nera del cacao sabato sera e infine la realizzazione della scultura di cioccolato domenica pomeriggio, che concluderà un weekend animato da professionisti del settore provenienti da tutta Italia".