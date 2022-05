Dall'Europa alla Brianza: weekend di celebrazioni con i cittadini "gemelli"

Un weekend di "Festa dell'Europa". Merate, Olgiate Molgora, Calco e Imbersago (con la collaborazione della Pro loco Merate) hanno ricevuto la visita dei cittadini europei gemellati e trascorso alcune giornate all'insegna dello scambio reciproco.

I Comitati gemellaggi dei rispettivi comuni si sono uniti per dare vita a numerose iniziative: giovedì sera una conferenza sul Cammino de Santiago de Levante, venerdì visita a Mondonico e al Monte di Brianza, con pranzo all'Osteria Stela del Re a Campisarago; sabato visita ad Arlate e a una mostra, con successiva conferenza Erasmus in sala civica a Merate e spettacolo a cura di Danza Lecco in serata. Domenica sera appuntamento a Villa Sommi Picenardi a Olgiate con "La Traviata - versione in tasca".

I quattro comuni brianzoli vantano numerosi gemellaggi europei: Imbersago con i francesi di Pont-Evêque; Calco con Saint-Germain-Laprade e gli spagnoli di Náquera; Olgiate Molgora con gli inglesi di Stocksmoor; Merate, appunto, con Buzançais e i tedeschi di Kappeln.

Piatti tipici brianzoli

Venerdì alla Stela del Re a Campsirago è stata ospitata la delegazione francese di Buzançais (gemellata con il Comune di Merate). Menu tipicamente brianzolo: salumi e formaggini di Paù; risotto all'osso buco; polenta e cassöla; tradizionale torta paesana; vino nostrano; caffè e grappa.

Nella foto, con i cittadini francesi di Buzançais, il vicesindaco di Olgiate Molgora Matteo Fratangeli, l'assessore di Merate Fiorenza Albani, Giuseppe Papaleo e gli altri esponenti dei comitati gemellaggi europei.