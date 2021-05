Per la Festa della mamma i dolci di Filippo, campione mondiale juniores di pasticceria

In occasione della Festa della Mamma, Gioielleria Colombo ha deciso di affidarsi a due eccellenze del territorio per realizzare il proprio omaggio in vista della ricorrenza del 9 maggio. Da sabato 8 al 15 maggio tutti i clienti che si presenteranno nella boutique di Casatenovo insieme alla propria mamma riceveranno un dolce cadeau in omaggio realizzato da Filippo Valsecchi, campione mondiale di pasticceria juniores residente a Erve, insieme agli alunni dell'istituto alberghiero di Casargo.

Chi è il giovane artista dei dolci

Filippo Valsecchi, classe 1998, campione mondiale e italiano di Pasticceria Juniores è il miglior giovane pasticcere al mondo. Nel 2019 a Sigep ha conquistato il primo posto con il titolo di Campione Mondiale di Pasticceria, rappresentando l’Italia insieme al collega Vincenzo Donnarumma di Napoli nella prestigiosa “Juniores Pastry World Cup”. Filippo è cresciuto proprio all’interno dell’Istituto alberghiero Cfpa di Casargo, scuola con la quale ha collaborato per la creazione delle prestigiose box regalo per la Festa della Mamma, totalmente brandizzate Gioielleria Colombo.

Dario Colombo: «Vogliamo celebrare le mamme nel modo più dolce possibile»

«Valorizzare le eccellenze che il nostro territorio offre è da sempre una prerogativa di Gioielleria Colombo - commenta Dario Colombo, titolare del negozio brianzolo - affidandoci alle sapienti mani del mastro pasticcere Filippo Valsecchi, insieme alle giovani eccellenze del Cfpa Casargo, vogliamo celebrare tutte le mamme nel modo più dolce possibile».