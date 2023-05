La super Festa della mamma in tre asili della Valle San Martino

La gioiosa carica delle 150 mamme per l'originale Festa della mamma proposta nelle scuole dell'infanzia paritarie della rete della Valle San Martino. Nei tre asili di Carenno, Vercurago e Torre de' Busi sono state organizzate infatti diverse iniziative, facendo vivere un’esperienza indimenticabile in allegria ai bambini, alle loro mamme e alle insegnanti. Innanzitutto cuori, messaggi d'affetto, giochi, preparativi, disegni e regali.

A Carenno e Vercurago è stata poi preparata una colazione speciale per mamme e bambini, mentre a Torre de' Busi è andata in scena una serata relax, nella quale è intervenuta anche una psicomotricista che ha guidato le partecipanti in un apprezzato momento di rilassamento e meditazione.

"È stata una settimana 'dolcissima' per i bimbi delle nostre scuole e per le loro mamme - ha commentato la coordinatrice delle maestre, Paola Arrigoni - Preparativi, addobbi, regali, disegni ... tutto pensando alla propria mamma. E come ad ogni festa che si rispetti non poteva mancare un regalo: fiori, cuori o tazze con bustine di tisana. Come a dire: sei nel mio cuore, ti voglio bene!" . Ecco alcune immagini della festa.