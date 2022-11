Rsa in festa per i 100 anni di Teresa

L'abbraccio della Casa di riposo a una nuova centenaria. La Rsa Monsignor Borsieri di Lecco - gestita da Fondazione Sacra Famiglia - ha festeggiato la signora Teresa Bertacchi, ospite della Rsa, che nei giorni scorsi ha spento 100 candeline.

Numerosi gli invitati alla festa: oltre ai familiari della donna, anche la vicesindaco di Lecco Simona Piazza, la Presidente di Fondazione Borsieri Alessandra Carsana, gli ospiti della struttura e degli alloggi protetti, i volontari, numerosi operatori di Fondazione Sacra Famiglia e la direzione della Rsa.

Simona Piazza, a nome dell’intera Città, ha portato alla signora Teresa i più affettuosi auguri di buon compleanno. La signora Carsana ha invece portato gli auguri della Fondazione Borsieri e i cari saluti del prevosto di Lecco, Davide Milani. Dopo gli auguri e i doni, particolarmente graditi dalla festeggiata, si è proseguito con il taglio della torta e il brindisi con musica e canti.

La signora Teresa è nata a Dolzago il 29 ottobre del 1922. Dopo aver concluso le scuole elementari ha lavorato come operaia presso una ditta di tessitura. Vedova da circa 20 anni, nel 2009 ha deciso di fare il proprio ingresso nella Rsa di Fondazione Borsieri in via San Nicolò. Teresa, nonostante la veneranda età raggiunta, ha mostrato di gradire e apprezzare i festeggiamenti donando sorrisi e allietando i presenti con l’allegria che da sempre la contraddistingue.