La Festa di San Giorgio diventa l'occasione per scoprire la suggestiva chiesetta

Mandello festeggia San Giorgio e lo fa nella chiesetta a lui dedicata, eretta lungo il Sentiero del Viandante. Nel calendario, il giorno 23 aprile si festeggia San Giorgio, martire cristiano venerato come santo, eletto a patrono di arcieri, cavalieri, soldati, combattenti, movimenti scout, esploratori e guide. La reverenza per questo soldato valoroso, diffusa in tutto il mondo, ha radici anche a Mandello, dove sabato nell'omonima chiesa si è celebrata la messa con il rituale, a fine rito, dell'incanto dei canestri.

Affreschi del 1475

A officiare don Fabio Molteni, parroco di Abbadia Lariana e Crebbio, frazione a cui fa riferimento il sacro edificio costruito su un roccione che si affaccia sul lago. Affreschi attribuiti a diverse mani, all'interno della chiesa, sono datati 1475-1485 e connessi con le pestilenze di quegli anni. Le pitture, oggetto di un recupero conservativo avviato di recente, sono oggetto di ammirazione da parte dei numerosi visitatori che transitando lungo il Sentiero del Viandante si fermano per una visita a questa chiesa di fondazione altomedievale.

La chiesa di San Giorgio a Mandello nel corso della stagione estiva offre, grazie alla locale Pro loco, visite guidate con la puntuale e attenta descrizione di tutto ciò che, sotto il profilo artistico e storico, il tempio ha conservato nel corso degli anni.

(Si ringrazia Alberto Bottani)