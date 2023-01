Devozione e tradizione: attesi numerosi fedeli per la festa di San Girolamo

Si avvicina una delle ricorrenze religiose più sentite e partecipate del territorio lecchese. Mercoledì 8 febbraio verrà celebrata infatti la festa di San Girolamo Emiliani e le iniziative - sia di carattere religioso che culturale - prenderanno il via già nei prossimi giorni. Fulcro degli eventi saranno la basilica dedicata al Patrono degli Orfani nella frazione di Somasca, sulle alture di Vercurago, e il santuario della Valletta al termine della salita delle cappellette recentemente restaurate.

Si comincia lunedì 30 gennaio alle 20.30 con l'inizio della Novena aperta da padre Giuseppe Valsecchi. Martedì 7 febbraio canto dei Primi Vespri e trasporto dell'Urna alle ore 15.30, seguita (alle 17) dalla messa celebrata da padre José Antonio Nieto Sepulveda, preposito generale dei Padri Somaschi, l'ordine fondato proprio da San Girolamo Emiliani nel 1529.

Mercoledì 8 febbraio sarà la solennità liturgica di San Girolamo: sono in programma sante messe alle ore 7 (presieduta da don Matteo Gignoli, parroco di Olginate) e alle 8.30 (celebrata da don Andrea Pirletti, parroco di Vercurago e il Pascolo). Alle 10.30 solenne concelebrazione presieduta dal cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como. La giornata religiosa proseguirà poi alle 15.30 con i Secondi Vespri e la reposizione dell'Urna insieme a padre Walter Persico, preposito della Provincia d'Italia per i Somaschi.

Sabato 11 sarà invece la volta della preghiera e benedizione dei bambini (ore 14.30 in basilica) seguite da un momento di festa in oratorio con Tato Magic Show. Domenica 12 febbraio Festa votiva alla Valletta con la messa delle 11 e la supplica a San Girolamo delle 15.30 a chiusura delle iniziative proposte dai Padri Somaschi e dalle parrocchie. Come ogni anno sono attesi numerosi fedeli, in particolare l'8 febbraio.

Parallelamente a questi appuntamenti, ci sarà spazio per le iniziative culturali con l'inaugurazione delle mostre domenica 5 febbraio alle 15. Nei locali di via Fredda sarà proposta un'ampia e interessante esposizione corale di artisti vari, spaziando dalla pittura alla scultura, oltre a personali di poesia, fotografia, vetrate di arte sacra e lavorazione artistica di metalli. Domenica 12 febbario alle 15.30 spazio all'estrazione dei biglietti dell'iscrizione a premi, seguita dal conferimento delle medaglie agli artisti. Negli spazi di via Alla Basilica sarà invece possibile partecipare alla pesca di beneficenza a sostegno dei restauri del santuario.