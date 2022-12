I tre asili nei quali rivive la tradizione di Santa Lucia, per la gioia dei più piccoli

In Valle San Martino, al confine con la terra Bergamasca, il 13 dicembre di ogni anno rivive la tradizione di Santa Lucia. Per la gioia dei bambini (e anche degli adulti che hanno promosso l'iniziativa), la Santa la cui ricorrenza apre le festività natalizie è arrivata ieri in sella al suo tradizionale asinello, raggiungendo le tre scuole dell'infanzia paritarie di Carenno, Torre de' Busi e Vercurago che fanno parte della Rete della Valle San Martino.

"Ogni scuola - spiega la coordinatrice Paola Arrigoni - ha festeggiato con i doni lasciati questa notte dalla Santa per i nostri bambini. Anche quest'anno è stato un bel momento di festa, molto coinvolgente sia per noi maestre, sia per i piccoli". L'iniziativa è stata sostenuta anche dai parroci dei tre paesi, nonché responsabili delle strutture: don Andrea, don Daniele e don Marcello.

"A Vercurago ringraziamo, come ogni anno, la Pro loco San Girolamo, che ha donato dei regali speciali ad ogni bimbo. Santa Lucia ha voluto essere presente per 'vedere' con il cuore il sorriso dei più piccini. Un ringraziamento speciale va a Ugo Carsana per la sua continua disponibilità verso la scuola" - hanno detto le educatrici.

"A Torre de' Busi tante caramelle e bolle di sapone, in attesa di vedere anche Babbo Natale la prossima settimana nel bellissimo villaggio ricreato dalle bravissime mamme della scuola. Un grazie a dunque e a tutti coloro che verranno a trovarci".

"A Carenno oltre a Santa Lucia abbiamo dato da mangiare anche al suo asinello. Ringraziamo la famiglia Losa per aver aderito a questa proposta con tanto entusiasmo. Per tutti è stata una bella occasione di festa e allegria rendendo omaggio alla Santa della Luce e preparandoci al meglio, insieme, all'arrivo del Natale".