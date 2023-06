La festa sociale delle penne nere in quota

In assenza del sindaco Antonio Rusconi, impegnato alle celebrazioni ufficiali del 2 giugno, è stato l’assessore Cesare Colombo a portare il saluto dell’amministrazione comunale alla festa sociale del gruppo alpini di Valmadrera. La tradizionale iniziativa si è tenuta "in quota", in una splendida location vista lago presso la baita Vinargino all’ interno del Parco Monte Barro, ente che l’ha appunto assegnata alle penne nere di Valmadrera.

Nella rituale festa, sono stati importanti il ritrovo, ma soprattutto l’ alzabandiera e la santa messa celebrata dal sacerdote valmadrerese don Egidio Casalone. "Cogliamo l'occasione per ringraziare gli alpini per la costante collaborazione con le istituzioni e con tutta la comunità di Valmadrera" - ha commentato la giunta comunale.