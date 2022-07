Il Festival di Bellagio e del Lago di Como fa tappa a Villa Lario: bagno di folla

Le musiche da film dentro la virtuale scenografia di una pellicola qual è la location di Villa Lario Resort, che mercoledì sera ha ospitato una tappa del Festival di Bellagio e Lago di Como.

Una nutrita platea ha applaudito con forza il concerto della Bellagio Festival Orchestra diretta dal maestro Alessandro Calcagnile con il soprano Paola Matarrese, apprezzatissima. A introdurre l'esibizione dei musicisti l'assessore al Turismo e tempo libero del Comune di Mandello, Sivia Nessi, che ha sottolineato la soddisfazione per la folta presenza di pubblico unita al compiacimento di ospitare l'evento in angolo del paese di rara e unica bellezza naturale.

Poi il via alla musica. Dal brano Romeo e Giulietta al Padrino di Nino Rota in apertura sino al crescendo dei Morricone, Andrea figlio ed Ennio padre recentemente scomparso. Il primo ha regalato all'ascolto degli spettatori il pezzo Nuovo cinema paradiso del 1988, per poi cedere il passo alle musiche di Ennio che hanno scritto la storia del cinema western: Per un pugno di dollari, Giù la testa, Il buono, il brutto e il cattivo, C'era una volta il west, e infine Bastardi senza gloria. A seguire nel finale di serata le musiche di Hateful Eight, western drammatico per la regia di Quentin Tarantino e The Mission di Ronald Joffè, anche questo firmato dal compianto e musicalmente eterno Morricone.

La kermesse musicale del Bellagio festival farà ora tappa venerdi 15 luglio alle ore 21 a Blevio presso la chiesa dei santi Gordiano ed Epimaco, per presentare musiche di Mozart, Donizetti, Rossini e Verdi.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)