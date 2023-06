Il Festival dei Laghi lombardi regala emozioni anche nel Lecchese

Anche il territorio lecchese protagonista della VI edizione del del Festival dei laghi lombardi, in scena dal 7 giugno al 23 novembre con la direzione artistica di Francesco Pellicini. Un lungo tour di spettacolo costituito da ben 22 date che vanta l’esclusivo merito di riunire in un’unica grande rassegna culturale ben 10 laghi della Lombardia: Garda, Maggiore, Iseo, Como, laghi artificiali di Mantova, Annone, Ceresio, Monate, Varese e Distretto dei laghi della Val Chiavenna. Una vastissima zona d’acqua dolce che unisce ben 7 province lombarde - Brescia, Varese, Mantova, Lecco, Como, Sondrio, Bergamo - ed altre 2 regioni confinanti: il piemontese e la vicina Svizzera.

I protagonisti. Anche un omaggio ad Alessandro Manzoni

Il programma si articola tra concerti, recital, teatro canzone e cabaret con Luca Barbarossa, Stefano Massini, Andrea Vitali, Fabio Treves, Mario Pirovano, Massimo Luca, Alberto Patrucco, Flavio Oreglio, Enrico Bertolino, I Legnanesi, Claudio Batta, Stefano Chiodaroli, Mino Manni, Marta Ossoli, Francesco Pellicini, Sandra Musazzi, Luca Klobas, Franco Visentin, Bruce ketta, Norberto Midani, i sentiti ricordi di Lucio Battisti e Lucio Dalla - di cui ricorre l’ottantesimo anniversario dalla nascita - il teatro canzone letteratura in scena per i cento cinquant’anni dalla morte di Alessandro Manzoni e per i cento sessanta anni dalla nascita di Gabriele D’annunzio in scena nel prestigioso contesto del Vittoriale degli Italiani, gli ottant’anni dalla nascita del calciatore comasco Gigi Meroni ed il commosso ricordo del pittore Lucio Fontana - grazie alla Fondazione Cariplo.

"Ventidue date di scena in luoghi meravigliosi - commenta Francesco Pellicini, direttore artistico e ideatore del festival - Penso al golfo di Stresa con le celebri Isole Borromeo sul lago Maggiore, al Vittoriale degli Italiani sul lago di Garda, al Museo prestigioso Maga di Gallarate a due passi dal lago di Varese. E poi ancora lo splendido Parco Ciani di Lugano sul lago Ceresio, la maestosa piazza Grande di Locarno, i suggestivi borghi lacustri di Tignale del Garda, Como, Bellagio, Desenzano del Garda, Iseo, Oggiono, Maccagno, Sesto Calende, Chiavenna, Marone, Clusane, Ponti sul Mincio, Toscolano Maderno e Laveno Mombello, cornici di un territorio lacustre incantevole nel quale inscenare la bellezza dell’arte fondendo alla perfezione marketing territoriale di qualità, cultura e spettacolo".

Francesca Caruso: "Artisti d'eccellenza in luoghi che il mondo ci invidia"

"Il Festival dei Laghi Lombardi si pone in perfetta sintonia con il senso della cultura della Regione - dichiara Francesca Caruso, assessore alla cultura della Lombardia - quello di saper far apprezzare la preziosa qualità degli artisti d’eccellenza coinvolti nonché di valorizzare i percorsi celebri ma anche quelli meno conosciuti, per enfatizzare il continuo senso della scoperta e dell’eterno stupore nel rapporto con il nostro patrimonio storico e culturale, che tutto il mondo c’invidia. Credo che questa definizione si sposi perfettamente con la mia visione di cultura, in cui le grandi realtà di tradizione e innovazione possono trovare il giusto equilibrio, in un vero e proprio connubio tra noto e meno noto, tra centro e quartiere, in grado di esaltarne le rispettive peculiarità e farne dialogare e interagire le differenze".

Il Festival è dunque diretto da Francesco Pellicini con il sostegno di Regione Lombardia, il patrocinio oneroso di Fondazione Cariplo e il sostegno dei Comuni e dei teatri partecipanti. Tra gli appuntamenti in calendario uno sarà nella provincia di Lecco - lo show di Franco Visentin "C’era una volta il Derby" in programma a Oggiono nella serata del 26 agosto e un altro nella vicina Bellagio dove Andrea Vitali e Francesco Pellicini proporranno il "Grand Tour Lago di Como" nella piazza della Chiesa in Borgo, 27 agosto ore 21. Il celebre scrittore lecchese, residente a Bellano, porterà in scena parole e letteratura anche in altri spettacoli del festival. Ulteriori info su www.festivaldeilaghi.com Ecco alcuni degli appuntamenti più importanti e vicini al territorio lecchese.

La Compagnia della corriera in La Farfalla Gigi Meroni - Como, corte Antico Palazzo Cernezzi, 23 giugno ore 21. Teatro canzone con Francesco Pellicini, Giordano Fenocchio, Maicol Trotta, Max Peroni, Fazio Armellini. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di pioggia lo spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi. Info comune di Como.

Andrea Vitali in Due racconti - Comabbio (Varese - Lago di Monate), casa Lucio Fontana, 24 giugno ore 21 Teatro, canzone, letteratura con Andrea Vitali, Francesco Pellicini, Max Peroni, Fazio Armellini. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Info comune di Comabbio.

Premiata Ferramenta Vanoli in concerto - Locarno, Svizzera, Lago Maggiore), Piazza Grande, 6 luglio ore 21. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Info Comune di Locarno.

Klobas, Midani, Bruce Ketta in Mix comico - Chiavenna (Laghi distretto Val Chiavenna), piazza Bertocchi, 13 agosto ore 21 Cabaret con Luca Klobas, Norberto Midani, Bruce Ketta. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Info comune di Chiavenna.

La compania del cotone in Dal Lazzaretto ai Monti - Lugano (Svizzera - Lago Ceresio), parco Ciani, 25 agosto ore 21. Recital su Alessandro Manzoni in occasione del cento 150° anniversario del grande scrittore. Con Carmine D’Aria, Isadora Dellavalle, Alessandra Cavalli, Angelo Colletti. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro Foce. Info comune di Lugano

Franco Visentin in C’era una volta il Derby - Oggiono (Lecco - Lago di Annone), Villa Sironi, 26 agosto ore 21. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Info comune di Oggiono.

Andrea Vitali e Francesco Pellicini in Grand Tour Lago di Como - Bellagio (Lago di Como), Piazza della Chiesa in Borgo, 27 agosto ore 21. Teatro, canzone, letteratura con Andrea Vitali, Francesco Pellicini, Max Peroni, Fazio Armellini. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Info comune di Bellagio.