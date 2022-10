"Le parole valgono", applausi per Carmen Consoli

Applausi per Carmen Consoli, tra i protagonisti del Festival Treccani della lingua italiana in scena a Lecco. Oggi, domenica 9 domenica, sarà la giornata conclusiva di questo evento di qualità, molto apprezzato da pubblico e critica, il cui messaggio è stato ben sintetizzato nell'hastagh #leparolevalgono. E anche la celebre cantautrice e polistrumentista catanese, nella serata di ieri, ha voluto essere presente al Festival giunto alla sua quinta edizione e organizzato da Fondazione Treccani Cultura e Comune di Lecco, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Regione Lombardia, nella città manzoniana dal 7 al 9 ottobre.

Focus sulla parola "Abitare" nelle iniziative di sabato 8 ottobre

Focus sulla parola ?Abitare? e grande successo per le iniziative di sabato 8 ottobre. Ha colpito nel segno la conversazione tra Marie-Esméralda del Belgio, principessa, giornalista ed attivista per i diritti umani e l?ambiente, e la giornalista de ?Il Corriere della Sera? Mara Gergolet, per un evento realizzato in collaborazione con Polis Politics. L?occasione ha fatto luce sulla tragica situazione della foresta amazzonica e sulla campagna ?Stop Ecocide? che prevede responsabilità penali di fronte alla corte del L?Aia per chi commette crimini contro l?ambiente, equiparando i delitti ambientali ai crimini contro l?umanità, poiché hanno effetti devastanti sull?ecosistema e conseguenze drammatiche per le popolazioni locali.

Nel pomeriggio Martina Comparelli (nella foto sopra), rappresentate di Fridays For Future Italia, ha spiegato al pubblico la struttura organizzativa e gli obiettivi del movimento, sottolineando la rilevanza dell?impegno ambientale delle nuove generazioni e invitando tutti a riflettere sui metodi utilizzati dai negazionisti per opporsi alle evidenze scientifiche sul cambiamento climatico.

La lectio magistralis di Donatella Caprioglio, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, sul tema: "Il senso dell?abitare, una grande opportunità per capire se stessi" ha rapito i numerosi convenuti, rivelando la relazione tra i luoghi domestici e le storie personali di ciascuno. "La casa è metafora della nostra identità - ha detto - uno spazio simbolico, poiché ogni spazio fisico è anche uno spazio psichico, così la cucina rappresenta il nostro rapporto col cibo, il bagno con corpo e la camera da letto con l?altro".

Il pomeriggio si è concluso con gli interventi di Angelo Antolino, fotografo, Anna Ottani Cavina, professore emerito di Storia dell?arte, Bianca Felicori, ricercatrice e giornalista, Michele Munafò, ingegnere ambientale e dirigente Ispra sul tema ?La perdita di suolo, il rapporto tra necessità abitative e paesaggio?.

Carmen Consoli e il ?ciatu de lu me cori?

Oltre 250 persone per l?evento serale ?Tra parole e musica? in cui il musicologo Jacopo Tomatis ha conversato con Carmen Consoli. La cantautrice siciliana ha regalato a un pubblico davvero entusiasta alcuni brani del suo nuovo album ?Volevo fare la rockstar? e pezzi classici del suo repertorio come ?Amore di plastica? e ?Parole di burro?.

Carmen Consoli ha intonato a cappella anche una canzone popolare siciliana e dialogato con Tomatis intorno alla lingua, sottolineando la centralità delle parole nelle canzoni. Consoli ha poi regalato ai presenti una parola in siciliano che le è particolarmente cara ?ciatu de lu me cori??, respiro del mio cuore: "un?espressione intraducibile che si usa per le persone che si amano moltissimo".

Il festival si conclude oggi domenica 9 ottobre, con la giornata dedicata alla parola ?Narrare?. Il primo appuntamento della giornata è a Villa Manzoni alle 10.00 per ?La mappa linguistica della parola del giorno?, con Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, i due direttori del Dizionario della lingua italiana Treccani. Dalle 11.00 alle 12.00, per la serie di eventi ideata da Treccani ?Le parole delle canzoni dal vivo?, sempre a Villa Manzoni, Paolo Di Paolo, giornalista, scrittore, saggista e conduttore della trasmissione ?La lingua batte? su Rai Radio Tre, dialogherà con Chadia Rodriguez, artista italiana di famiglia marocchina e natali spagnoli, appassionata di trap/rap americano e latino.

Alle 12.00 è prevista la ?Presentazione del Dizionario della lingua Italiana Treccani? con i due direttori Valeria Della Valle e Giuseppe Patota. Valeria Della Valle, Socia dell?Accademia della Crusca, dell?Accademia dell?Arcadia e dell?ASLI, nonché membro del comitato direttivo e del comitato scientifico della Fondazione Bellonci e Premio Strega e della giuria delle Olimpiadi di italiano organizzate dal MIUR, ha condiretto con Giovanni Adamo i volumi di Neologismi Treccani del 2008 e del 2018. Con Giuseppe Patota ha condiretto le ultime due edizioni del Nuovo Treccani (2018 e 2022). Con Vincenzo Trione ha diretto l?enciclopedia Arte contemporanea (Treccani 2021), inoltre nel 2022 ha pubblicato la sua prima opera narrativa, La strada sognata (Einaudi).

Il festival si concluderà con la realizzazione di una puntata dal vivo della trasmissione ?La lingua batte?, dalle 13.00 alle 14.00, in cui saranno anche coinvolti alcuni degli studenti che hanno partecipato ai laboratori linguistici della ?tre giorni?. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento disponibilità.