La tradizione torna ad Abbadia: in tanti per la rinascita della fiera di Sant'Apollonia

Torna la tradizione ad Abbadia Lariana. Si è svolta domenica 6 febbraio la fiera di Sant'Apollonia, lo scorso anno rinviata per l'emergenza covid. Le bancarelle del mercato sono tornate ad animare la via del Lungolago, per l'occasione trasformata in un senso unico accessibile soltanto dal municipio.

Migliaia di visitatori durante la giornata hanno fatto visita alla fiera. In tanti non si sono lasciati sfuggire l'occasione di gustare un piatto tipico grazie al servizio di cucina da asporto allestito nel cortile della casa parrocchiale.

La fiera di Sant'Apollonia

La Fiera di Sant'Apollonia torna ad appassionare i visitatori e gli abitanti di Abbadia Lariana dopo le ultime riserve nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza svoltosi nella giornata di mercoledì 2 febbraio in Prefettura a Lecco.

Chiusi gli accessi pedonali secondari al lungolago e la passerella del Conventino; si potrà accedere a via Lungolago solo scendendo dal Municipio e proseguire in un'unica direzione, quella del Parco di Chiesa Rotta.

Il programma

Ore 9 Apertura fiera

Ore 10.30 Messa solenne alla Chiesa di San Lorenzo

Ore 15.30 Vespri

Ore 10-13; 14-16 Visite guidate al Civico Museo Setificio Monti

Cucina d'asporto

Garantito il servizio di cucina d'asporto al giardino della casa parrocchiale per sabato 5 febbraio a cena (trippa) e per il pranzo (trippa, polenta e cotechino) di domenica 6 febbraio. Il numero per prenotare (solo attraverso chiamate) è il seguente: 338 8728502.