Lecco perde una filiale Intesa San Paolo: si chiude in viale Montegrappa

“Gentile Cliente, Intesa Sanpaolo sta riorganizzando la rete delle proprie filiali”. Si apre così la comunicazione che il gruppo bancario leader in Italia ha fatto arrivare ai propri clienti durante questi giorni: a partire dal prossimo sabato 11 dicembre, infatti, Lecco perderà la filiale di viale Montegrappa, 8, e il personale sarà accorpato a quello della sede centrale di piazza Mazzini, 18. I conti dei clienti, di conseguenza, avranno un nuovo numero, un nuovo codice Iban e saranno automaticamente spostati dal rione di Acquate al centro storico della città.

Come specificato dall'Istituto bancario, nella giornata di venerdi? 10 dicembre la filiale di Acquate chiudera? alle 12:30, con il servizio che riprendera? regolarmente dal lunedi? mattina successivo presso la sua nuova filiale; inoltre, durante il fine settimana coincidente con la chiusura “potranno verificarsi occasionali interruzioni di servizio presso gli sportelli automatici e potrebbe non essere disponibile la consultazione del saldo e dei movimenti, ne? il versamento di assegni”, ma, anche in questo caso, il servizio sarà garantito a partire da lunedì 13. Il limite giornaliero delle carte di debito sara? provvisoriamente ridotto a 400 euro sia per i prelievi sia per i pagamenti, e comunque entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto. La piena operativita? tramite internet Banking o App di Intesa Sanpaolo riprendera? dalla mattina di lunedi? 13.12.2021.

Intesa San Paolo: le chiusure in provincia di Lecco

La filiale della città capoluogo non sarà l'unica a venir chiusa, anzi: come reso noto attraverso il piano territoriale relativo al secondo semestre pubblicato dal sindacato Fisac Cgil del Gruppo Intesa Sanpaolo, il 18 ottobre ha abbassato la serranda quella di via Italia, 8, a Calco, accorpata alla filiale di via Baslini a Merate. Queste le altre variazioni calendarizzate, con relativa ricevente: