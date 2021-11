"Vanitose" sul Lago di Como, smentita la presenza di Maurizio Mattioli nel cast

Sono state girate nelle scorse settimane le riprese del film "Vanitose" con la regia di Giorgio Molteni. Tra le location scelte l'incantevole Bellagio e il Lago di Como, sempre più spesso teatro di set cinematografici grazie alle sue bellezze naturali e architettoniche.

Come scrivevamo qualche giorno fa, da voci autorevoli, nonché dalla Camera di commercio Como-Lecco, era stata annunciata la presenza nel cast dell'attore romano Maurizio Mattioli. A riguardo, però, l'entourage dell'artista 71enne ha diffuso una nota ufficiale.

"In relazione alla notizia apparsa sulla vostra testata secondo cui il nostro assistito Maurizio Mattioli dovrebbe partecipare al film 'Vanitose' con la regia di Giorgio Molteni, precisiamo che l'artista Maurizio Mattioli non ha in programma di svolgere alcuna ripresa, e di non avere contratti in merito e di non essere mai stato contattato per il film dal titolo 'Vanitose'. Ci riserviamo di tutelare l’immagine dell’artista nelle opportune sedi".