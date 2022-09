Il sogno di Flavie e Francois: una notte romantica a Villa Monastero

Una notte romantica in una dimora da sogno con vista sul lago. Sabato 10 settembre una coppia francese, Flavie Malnoe e Francois Sejorné di Nantes, ha varcato l'ingresso di Villa Monastero e si è aggiudicata il premio riservato al visitatore stagionale numero 160mila.

La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Turismo, Villa Monastero Fiorenza Albani hanno consegnato alla coppia una romantica sorpresa: un voucher per trascorrere una notte a Villa Monastero.

"Un grazie speciale ai tanti visitatori"

"Successo strepitoso per Villa Monastero - commentano Hofmann e Albani - che questa estate ha registrato un numero di visitatori davvero straordinario, confermandosi il luogo culturale più visitato nel ramo occidentale del lago di Como. Una bella occasione per i due ragazzi che avranno la fortuna di tornare sul lago di Como e di soggiornare in una delle camere vista lago di Villa Monastero. È inoltre un'occasione unica poiché la villa mette a disposizione le 12 camere per pernottare solamente in occasione di matrimoni e a supporto dell'attività convegnistica. Un'iniziativa per ringraziare simbolicamente tutti i visitatori che, con un'affluenza eccezionale, hanno premiato la nostra splendida Villa".