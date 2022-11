Tre "new entry" nel Consiglio della Fnaarc Lecco

Tre nuovi consiglieri nel direttivo della Fnaarc Confcommercio Lecco. In occasione dell'ultima riunione del gruppo - che rappresenta gli agenti di commercio aderenti all'associazione di piazza Garibaldi - sono stati cooptati all'unanimità tre nuovi consiglieri: si tratta di Clara De Marcellis agente nel settore Parrucchieri, Liliana Di Miceli agente nel settore Pneumatici, Andrea Gerosa agente nel settore Bar-Ristorazione.

"Ringrazio i tre nuovi consiglieri per la disponibilità dimostrata - spiega il presidente Fnaarc Lecco, Andrea Secchi - Con questo allargamento torniamo a potere operare al nostro meglio al servizio dell'intera categoria". De Marcellis, Di Miceli e Gerosa vanno ad aggiungersi agli altri componenti attualmente in carica: oltre al presidente Secchi fanno parte del Direttivo Fnaarc Lecco anche Francesca Maggi, Lucio Corti e Sergio Valsecchi.

Fnaarc a Lariofiere

Durante il Direttivo, svoltosi lo scorso 10 novembre, il presidente Secchi ha poi presentato la partecipazione di Fnaarc Lecco alla manifestazione fieristica di orientamento scolastico-lavorativo dei ragazzi post-diploma e laurea "Young 2022" in programma a Lariofiere. Gli interventi saranno due: venerdì 18 novembre alle ore 15 appuntamento con "L'agente di commercio: motore del Pil nazionale, spirito imprenditoriale, conflitto e negoziazione"; sabato 19 novembre alle ore 11.30 spazio a "L'agente di commercio: ruolo, competenze, comunicazione efficace e persuasiva".

Durante l'incontro di venerdì si parlerà di cosa fa un agente di commercio, dei settori in cui opera e del perchè l'agente è un imprenditore; ci sarà anche un momento teorico-pratico sulla negoziazione e la gestione del conflitto. Sabato invece si terrà un mini-corso composto da una parte teorica con giochi interattivi, volti a presentare la professione dell'agente di commercio e l'importanza della comunicazione efficace e persuasiva.

In occasione della riunione del Consiglio, infine, il presidente Secchi ha anche riferito in merito in merito all'Assemblea nazionale elettiva del 4 novembre, che ha visto la riconferma del presidente uscente Alberto Petranzan per il prossimo quinquennio; in occasione dell'assemblea il presidente Secchi è stato nuovamente eletto come delegato nel Consiglio Generale nazionale. "I dati sviscerati durante l’assemblea vedono un monte provvigionale totale percepito dai 216.246 agenti in attività nel 2021 pari a 14,5 miliardi di euro - ha evidenziato lo stesso Secchi - Ci possiamo immaginare quindi quale cifra astronomica possa essere il fatturato mediato... Gli agenti in Italia calano mediamente del 2% annuo: nel 2019 eravamo 224.016, la proiezione per il 2023 sarà di 207.350. Nell'ultimo anno sono stati invece 11.000 i nuovi agenti entrati in attività, con un'età media di 37 anni".