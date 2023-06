Per Foggia-Lecco maxischermo e 500 posti a sedere nel parco di Villa Rosa

Non solo maxischermo alla Piccola, a Lecco: anche in altri comuni ci si sta attrezzando per seguire la finale di andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco.

Martedì sera andrà in scena allo Zaccheria il primo round di una sfida lunga 180 minuti che per una delle due significherà Serie B. L'Amministrazione comunale lecchese posizionerà un maxischermo in piazzale Riccardo Cassin (area ex Piccola di via Amendola). Sarà possibile accedere all'area a partire dalle ore 20.30 (fischio d'inizio del match ora 21.30).

Schermo 8 metri x 4

Anche Molteno, nello splendido parco di Villa Rosa, martedì 13 giugno avrà il suo maxischermo di 8 x 4 metri per assistere all'attesissima partita. Un'iniziativa voluta dall'Amministrazione comunale di Molteno in sinergia con Ltm - Lecchese Turismo Manifestazioni e Telethon Lecco. "Un grazie sentito ai nostri sponsor che da sempre ci sostengono - spiega Renato Milani, presidente di Telethon Lecco - Tutti sono inviatati: 500 posti a sedere con cucina e bar aperti dalle ore 19 alle 24".

Le alternative per seguire il Lecco rispetto agli abbonamenti delle pay-tv o alla trasferta semi-impossibile (vista distanza e numero di tagliandi in vendita per il settore ospiti) non mancano: non resta che stringersi tutti insieme e tifare bluceleste per spingere i ragazzi di mister Luciano Foschi verso il traguardo della cadetteria che manca da 50 anni.