Dai supermercati all'ospedale: 52mila euro per il progetto Giocamico

Fondi per portare avanti il progetto Giocamico. Conad Centro Nord ha devoluto 51.800 euro all’Asst Papa Giovanni XXIII: è il risultato di quanto raccolto a fine 2022 nei punti vendita Conad delle province di Bergamo, Lecco e Sondrio, grazie ai clienti che hanno aderito alla campagna di collezionamento solidale "Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore" in partnership con Goofi by Egan. Il contributo di Conad Centro Nord sarà utilizzato per dare continuità ai contratti degli psicologi dedicati al progetto Giocamico, un percorso di sostegno psicologico ai pazienti più piccoli che devono sottoporsi a interventi chirurgici o esami invasivi.

Travolti dalla positività e dall’allegria della collezione dei 12 simpatici gufi ispirati a divertenti personaggi natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green 100% riciclati, i clienti Conad hanno dato il loro prezioso contributo sostenendo l’iniziativa caratterizzata da un importante risvolto solidale. Per ogni premio distribuito nelle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e di tutta la Lombardia, Conad Centro Nord ha devoluto 50 centesimi a favore di 6 ospedali dei bambini e reparti pediatrici presenti nei territori in cui opera donando la cifra complessiva di circa 270 mila euro.

“Per noi di Conad anche le attività di collezionamento sono strumenti per promuovere buone pratiche sostenibili e sostenere le comunità in cui operiamo - spiega Nicola Rotasperti, membro del Cda di Conad Centro Nord -. Essere vicini alle Comunità in cui operiamo è parte del Dna di Conad e lo facciamo con gesti semplici, concreti e quotidiani, come questo, contando sul prezioso supporto dei nostri clienti e dei Soci che con il loro lavoro quotidiano si impegnano a garantire il benessere dei territori in cui operano”.

Il progetto Giocamico di Bergamo

Al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, grazie al progetto Giocamico, gli psicologi aiutano i bambini a immaginare cosa li aspetta, per poter mettere in moto le loro risorse, spesso davvero sorprendenti. Giacomino e Nadia, due bambole di pezza, raccontano ai bambini la loro esperienza in ospedale e a loro i piccoli pazienti confidano timori e dubbi, che possono così essere espressi e condivisi. A dieci anni dall’avvio del progetto, oggi Giocamico è ormai attivo in tutti i reparti pediatrici dell’Ospedale Papa Giovanni. Nel 2022 Giocamico è stato esteso alla Radiologia, per aiutare i bambini a gestire le emozioni in vista di esami quali TC (Tomografia Computerizzata) e Risonanza magnetica e in Medicina Nucleare, per la preparazione di esami quali Pet e scintigrafie. Questi nuovi interventi fanno seguito ai buoni risultati raggiunti l’anno precedente in Neuroradiologia, dove i bambini proprio grazie a Giocamico in moltissimi casi riescono a sottoporsi agli esami senza ricorso alla sedazione. Sempre nel 2022 in Chirurgia Pediatrica è stato aperto un nuovo filone dedicato a pazienti più grandi, anche fino all’età di 17 anni, che devono affrontare l’intervento per "pectus excavatum". Questo perché Giocamico aiuta, stimolando la consapevolezza, ad affrontare la gestione del dolore e a mettere in campo strategie soggettive per affrontare una procedura complessa e impattante, anche nel post operatorio.

Un ringraziamento a Conad per il suo sostegno è arrivato da Maria Beatrice Stasi, calolziese e direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII. Maria Simonetta Spada, direttore della Psicologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII, ha voluto dettagliare la destinazione del gesto di beneficenza: “Ringraziamo Conad e i suoi clienti per la fiducia che anche quest’anno ci hanno dimostrato, confermando di credere nel nostro progetto. Tra quelle degli ultimi anni è in assoluto la donazione più importante mai ricevuta da Conad. Questi fondi ci permetteranno di confermare la presenza delle nostre psicologhe di Giocamico in tutte le Unità ospedaliere che si occupano del paziente pediatrico. Il numero di prestazioni è aumentato rispetto al 2021. Grazie ai nostri sostenitori, tra cui Conad, nel 2022 sono aumentati i colloqui con i genitori, così come i minori che riusciamo a raggiungere. Delle 1.341 prestazioni totali, 1.151 sono colloqui con i bambini, il dato più alto mai realizzato”.

Gli altri progetti

Gli ospedali e i reparti pediatrici interessati dalle donazioni, sono: