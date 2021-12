Polizia locale, "in quattro anni oltre 16 milioni per rinnovare la strumentazione"

In quattro anni Regione Lombardia ha stanziato oltre 16 milioni di euro per rinnovare la strumentazione della Polizia locale. Lo comunica l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

"Nel periodo 2018-21 - evidenzia l'assessore - abbiamo stanziato 11.760.00 euro per l'acquisto di strumenti e veicoli. A questa somma aggiungiamo ulteriori 4.400.000 euro già deliberati per il 2022. Un impegno concreto di Regione Lombardia, in particolare del mio assessorato, a sostegno dei vigili lombardi. Ogni euro speso per fornire le adeguate strumentazioni, sempre più all'avanguardia, agli agenti delle Polizie locali è stato speso con la profonda convinzione che sarebbe stato un investimento di fondamentale importanza per la sicurezza di tutti i cittadini. Siamo ben consapevoli del fatto - sottolinea De Corato - che i nostri agenti devono avere strumentazioni tecnologicamente avanzate per poter svolgere al meglio il loro lavoro e, anche, per autodifesa".

I numeri degli investimenti

A oggi Regione Lombardia ha finanziato l'acquisto di 425 dash cam, 836 bodycam, 758 fototrappole, 254 vetture ecologiche, 111 bici elettriche, 36 droni, 22 motoscooter, 2 gommoni, 106 defibrillatori. "Sono orgoglioso - aggiunge l'assessore regionale alla Sicurezza - di avere introdotto all'interno dei bandi regionali strumentazioni in grado di agevolare il lavoro degli agenti e di garantire la loro sicurezza in servizio. Fino a tre anni fa quasi nessuno aveva una body-cam, un drone o usava fototrappole".

"Nel fornire ai Comandi anche fondi per rinnovare il parco veicoli - prosegue - abbiamo prestato attenzione anche all'aspetto ecologico fornendo centinaia di vetture ibride. Inoltre rimarco con orgoglio che, grazie ai defibrillatori presenti sulle loro auto, le nostre Polizie locali hanno potuto salvare diverse persone colpite da attacchi cardiaci. L'obiettivo, in questi tre anni e mezzo di mio mandato - conclude De Corato - è stato quello di rendere la Polizia locale attore principale nel controllo del territorio".