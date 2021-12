Dal Piano Lombardia altri fondi: oltre 12 milioni per 11 progetti lecchesi. 6 per la variante di Primaluna

Arrivano fondi per la provincia di Lecco, sia che come ente che come territorio geografico, dal salvadanaio di Regione Lombardia. “Con il bilancio appena votato potenziamo il Piano Lombardia per il nostro territorio. Grazie all’approvazione di specifici ordini del giorno, finanziamo 11 interventi stanziando oltre 12 milioni e mezzo di euro. Questo conferma l’impegno di Regione Lombardia per la provincia di Lecco. Si tratta di risorse fondamentali per lo sviluppo del territorio e che permetteranno la realizzazione di opere attese dai cittadini e dagli Enti Locali. L'annuncio è del sottosegretario Antonio Rossi e dei consiglieri regionali Mauro Piazza e Antonello Formenti, che hanno presentato e sottoscritto i relativi ordini del giorno collegati al Bilancio di Previsione regionale 2022-2024, approvati del Consiglio regionale e che impegnano la Giunta a finanziare gli interventi indicati per una cifra di 12 milioni, 690 mila euro.

“Non possiamo che ritenerci sodisfatti per il grande lavoro di sintesi delle istanze territoriali che abbiamo svolto in questi mesi. Una nota di evidenza lo meritano i due finanziamenti più consistenti, quello per la variante di Primaluna e per il II lotto delle Transorobiche, progetti che riguardano sia la mobilità tradizionale che quella sostenibile, un binomio che si dimostrerà vincente e che aiuterà lo sviluppo turistico ed economico della Valsassina” concludono Rossi, Piazza e Formenti.

Piano Lombardia: 12,6 milioni per il Lecchese nel 2022

Il programma dei nuovi interventi individuato da Rossi, Piazza e Formenti è nello specifico così suddiviso: