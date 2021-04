Sicurezza stradale, in arrivo mezzo milione di euro per la provincia di Lecco

Su pressione delle opposizioni, Regione Lombardia rifinanzia il bando per il miglioramento della segnaletica in ottica prevenzione degli incidenti. Interessati quindici paesi del Lecchese

Oltre mezzo milione di euro in favore dei Comuni della provincia di Lecco sul fronte della sicurezza stradale. È la cifra cui ammonta lo stanziamento previsto da Regione Lombardia (per l'esattezza 552.239,02 euro) all'interno del rifinanziamento del bando per gli interventi diretti a ridurre gli incidenti stradali attraverso il miglioramento della segnaletica.

L'ente regionale è andato incontro alle sollecitazioni delle opposizioni. Così Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd, commenta la risposta all'interrogazione in merito fornita ai Dem dall'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato.

«Il bando, dell'ottobre scorso, per l'assegnazione di finanziamenti a favore dei Comuni con meno di 30mila abitanti o delle unioni dei municipi per la realizzazione di interventi volti a ridurre gli incidenti stradali, ha ammesso 310 progetti, ma le risorse stanziate, 3 milioni e mezzo di euro, bastano solo per 79 - rivela Straniero - Per questo, considerata l'importanza della finalità del bando, che finanzia misure di regolamentazione del traffico, riqualificazione del sistema viario e razionalizzazione della segnaletica, abbiamo chiesto alla Giunta di rifinanziarlo e far scorrere le graduatorie in modo da sostenere tutti i progetti ammessi».

De Corato, con il suo assessorato, si è impegnato a recuperare le risorse, del valore di oltre 8 milioni di euro, necessarie a finanziare i 231 progetti ammessi ma non finanziati e di utilizzarle scorrendo le graduatorie. «Una risposta che ci soddisfa. Da parte nostra continueremo a seguire l'iter del bando e a vigilare perché l'impegno preso sia concretizzato al più presto», conclude il consigliere Dem. Di seguito i Comuni lecchesi e il rispettivo contributo (in euro) ammesso ma non ancora finanziato.

I contributi ai Comuni lecchesi

Cortenova 22.961,57

Casargo 17.338,64

Osnago 40.000

Sirone 40.000

Calolziocorte 60.000

Garlate 40.000

Missaglia 44.000

Brivio 33.408.48

Vercurago 38.665

Premana 40.000

Bosisio Parini 40.000

Castello di Brianza 37.800

Cassina Valsassina 19.350

Merate 60.000

Robbiate 18.715,33

Baffi: «Alta adesione segnale positivo»

«L'alta adesione al bando da parte dei Comuni è un segnale positivo che dimostra l'elevata sensibilità al tema e, sicuramente, la realizzazione di questi interventi potrebbe rappresentare anche un contributo alla ripresa economica, soprattutto delle piccole realtà locali» evidenzia il consigliere regionale del gruppo misto Patrizia Baffi, che sull'argomento, lo scorso fine marzo, aveva depositato un'interpellanza con risposta scritta. «Sarà mia cura verificare in assestamento di bilancio che siano apportate le dovute integrazioni, per consentire per lo meno uno scorrimento della graduatoria», conclude.