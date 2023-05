Da Regione 60mila euro per incrementare la sicurezza sul Lago di Como

Da Regione 60mila euro per aumentare la sicurezza sul Lario. Il contributo fa parte di uno stanziamento di 219mila euro a disposizione di tutti i laghi lombardi. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente di concerto con l'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa.

Le risorse riguardano le attività di vigilanza, intervento e soccorso e sono relative al 2023: stanziamenti che Regione Lombardia eroga annualmente a favore delle Autorità di bacino lacuali.

"I laghi - spiega Franco Lucente - sono una risorsa ambientale, turistica ed economica fondamentale per la Lombardia. Le risorse che mettiamo a disposizione serviranno a una serie di attività e servizi affinché turisti e residenti possano godere delle bellezze dei nostri laghi in totale sicurezza. L'obiettivo di Regione, in sinergia con le Autorità di bacino lacuali e gli altri enti preposti, è assicurare un adeguato servizio di vigilanza, intervento e soccorso sui laghi lombardi. Permettendo così lo sviluppo e la promozione della navigazione interna. Una misura che valorizza l'attrattività del nostro sistema lacuale".

"Un passo avanti importante - afferma Romano La Russa - per garantire la sicurezza sui laghi lombardi in vista della stagione estiva e promuovere le attività turistiche nella nostra regione. In questa direzione, Regione Lombardia favorisce la sinergia tra le Autorità di bacino e le forze dell'ordine presenti sul territorio, fondamentali per programmare tutti gli interventi necessari al controllo dei laghi, comprese le eventuali operazioni di soccorso".

Zamperini: "Territorio ancora più fruibile"

Così, sull'argomento, il consigliere regionale lecchese di Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini: "Esprimo grande soddisfazione per questa misura attraverso la quale Regione Lombardia dimostra ancora una volta sinergia con il nostro territorio stanziando 60mila euro per gli organi di vigilanza del Lago di Lecco. Con questo intervento importante si andrà a incrementare il presidio sul nostro lago rendendolo così ancora più attrattivo e fruibile in totale sicurezza, soprattutto in vista dell’estate. A queste risorse si aggiungono altre esperienze già operative, come la nuova pilotina per la ricerca e il soccorso in acqua in dotazione alla Guardia costiera ausiliaria del Lario alla cui inaugurazione sono recentemente intervenuto, assistendo direttamente a una simulazione di salvataggio in acqua. Altro esempio di iniziativa virtuosa è quello dell'idroambulanza che verrà inaugurata il 27 maggio e che rappresenta un servizio unico nel suo genere che va sostenuto e valorizzato. Per questi interventi in favore della nostra Provincia ringrazio l'assessore ai Trasporti, Franco Lucente, e la Guardia costiera ausiliaria del Lario per il suo costante impegno sulle acque del nostro lago".

La ripartizione delle risorse

Autorità di bacino laghi Garda e Idro: 47.000 euro.

Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese: 40.000 euro.

Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro: 40.000 euro.

Autorità di bacino Lario e dei laghi minori: 60.000 euro.

Autorità di bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla: 32.000 euro.