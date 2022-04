400mila euro per i progetti di solidarietà sociale: aperto il bando

400mila euro per i progetti di solidarietà sociale. È l'ammontare del Bando 2022.3 della Fondazione Comunitaria del Lecchese destinato agli Enti di Terzo Settore operanti nel territorio lecchese. Sono confermati tutti i tradizionali settori di intervento della Fondazione: assistenza sociale, tutela del patrimonio naturale ed ambientale, iniziative di promozione della cultura e dell’arte, tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico artistico. I progetti di tutela del patrimonio storico artistico saranno considerati prioritari all’interno del presente Bando.

La Fondazione ha invitato gli enti del settore sociale “a presentare progetti che rientrino nelle finalità del Fondo ‘Aiutiamoci – Contrasto alle povertà’ sull’apposito Bando aperto per tutto il 2022 e gli enti del settore ambientale a presentare i progetti che rientrano nelle finalità del Fondo ‘Sviluppo del territorio provinciale. Interventi in ambito naturalistico’ sull’omonimo Bando in uscita nel corso dell’anno”. La Fondazione comunitaria del Lecchese ha anche ricordato che è attivo il Bando a ‘Sostegno delle Arti dal vivo’ e, pertanto, i progetti riguardanti spettacoli di musica, teatro e danza dovranno essere proposti su quello specifico documento.

I fondi sono forniti da Fondazione Cariplo (350mila euro) per “gli interventi sul territorio”, e coprirà come di consueto sino al 50% del costo dei progetti. La restante quota dovrà essere cofinanziata con la partecipazione della comunità lecchese attraverso la raccolta di donazioni. Grazie a questo meccanismo virtuoso, sul nostro territorio verranno quindi messi in moto investimenti di utilità sociale per almeno 800mila euro. L’ammontare minimo e massimo previsto per i singoli progetti varia da 5 a 40mila euro in funzione dei settori e delle tipologie, come meglio specificato nel regolamento del Bando.

Bando solidarietà: richieste fino a maggio

Dal 2022 la partecipazione ai bandi di Fondazione comunitaria del Lecchese è possibile esclusivamente attraverso il portale Richieste On Line (ROL). Per partecipare è necessario registrarsi sul sito della Fondazione comunitaria nella sezione Area riservata – Accedi al portale di richieste online, e caricare il progetto compilando tutti i campi previsti.

Il termine per la presentazione delle domande, secondo le modalità appena indicate, sarà martedi 31 maggio. Nel regolamento sono dettagliatamente indicate le condizioni di ammissione e le priorità previste, sia con riferimento ai soggetti, sia in ordine alla tipologia dei progetti nei singoli comparti.