Sbloccati 3 milioni di euro per la riqualificazione della Provinciale 72

Fondi ingenti per sistemare la strada che costeggia l'intero ramo lecchese del lago. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha avviato con la Provincia di Lecco le attività finalizzate a sbloccare i 3 milioni di euro per i lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada Provinciale 72, ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

"Finalmente è arrivata la bella notizia che aspettavano da tempo - commenta il vicepresidente e consigliere delegato alla Viabilità Mattia Micheli - Un ringraziamento particolare ai parlamentari lecchesi, che con il loro intervento hanno permesso di sbloccare questi finanziamenti fermi ormai da due anni per problemi burocratici, che rischiavano di essere persi. Questo fatto dimostra l'importanza di avere riferimenti territoriali a Roma, in grado di rispondere alle esigenze del territorio. Di questi 3 milioni, 1,5 milioni saranno destinati al rifacimento dei piani viabili, 1,5 al rinforzo del ciglio stradale, al rifacimento di parapetti, agli interventi di protezione di pareti rocciose".

Prima quota di 600mila euro in arrivo

"Ora procederemo con tutti gli atti amministrativi necessari, che ci permetteranno di ricevere già nel 2022 una prima quota di 600mila euro e di avviare le procedure di gara per affidare i primi lavori nella prossima primavera - prosegue Micheli - Nel frattempo, in attesa di questi 3 milioni di euro, abbiamo completato una serie di lavori di asfaltatura e adeguamento della segnaletica orizzontale, per complessivi 520mila euro, anticipati dalla Provincia di Lecco per intervenire nei tratti più ammalorati e che da tempo necessitano di interventi risolutivi, nei territori comunali di Abbadia Lariana, Lierna e Varenna, con lavori eseguiti prevalentemente in orario notturno per limitare il più possibile disagi agli utenti della strada”.