La vicinanza degli alpini di Acquate a due preziose realtà del territorio

Nella cornice Montana della Baita di Cavagiozzo a Lecco si è svolta la consegna del Fondo di solidarietà alpina del Gruppo Alpini di Acquate. La cerimonia di consegna è avvenuta dopo la messa da parte del capogruppo Fortunato Bana nelle mani dei rappresentanti dei due sodalizi, rispettivamente Marco Riva membro de cda della Due Mani e Beppe Mambretti, coordinatore provinciale lecchese di Mission Bambini Ets.

"La cooperativa Due Mani da quarant'anni si occupa dei più fragili, esattamente come gli alpini siamo al servizio della comunità e per noi è un privilegio ricevere il loro contributo - spiega Riva - Per alcuni dipendenti oggi è stata una domenica leggera e spensierata, di serenità, a riprova del fatto che il valore degli alpini va ben oltre la somma che hanno deciso di donarci. La loro generosità rafforza la rete a supporto di coloro che hanno più bisogno".

La Fondazione

Mission Bambini Ets, Ente del Terzo settore, in 22 anni di attività ha aiutato 1,4 milioni di bambini, grazie a oltre 1.900 progetti in Italia e in altri 74 Paesi del mondo. Due sono gli ambiti principali di intervento, attivi sia in Italia sia all'estero: l'ambito educazione e l'ambito della salute con particolare riferimento a minori affetti da cardiopatie infantili nei Paesi con un sistema sanitario carente.

"L'impegno per il prossimo futuro è intensificare l'impegno in Italia davanti alla crescente povertà educativa. L'accoglienza degli Alpini non avuto eguali".