Gruppo Fontana e Cancro Primo Aiuto donano un'auto alla Croce rossa di Lecco

La solidarietà genera solidarietà. Il Gruppo Fontana, in collaborazione con Cancro Primo Aiuto Onlus, ha donato un'auto alla Croce rossa di Lecco un mezzo che verrà impiegato per svolgere servizi fondamentali quali il trasporto anziani (sono dunque escluse le emergenze).

Nello specifico, il mezzo permetterà a uomini e donne della Croce rossa di essere parte attiva nel progetto "Prepara la lista e usciamo insieme a fare la spesa" che si pone l'obiettivo di fornire un prezioso aiuto logistico alle persone anziane affinché possano riappropriarsi della propria indipendenza.

Si tratta di un sostegno importante per il comitato lecchese presieduto da Enzo Cavalieri, che ha ringraziato Gruppo Fontana e Cancro Primo Aiuto per la donazione (un mezzo ai comitati di Lecco e Monza) e vede così salire a 13 il parco mezzi per la propria preziosa attività a servizio della cittadinanza.

Il veicolo è una Seat Ibiza che entrerà in funzione dal prossimo mese di marzo. Il suo impiego aiuterà i pazienti fragili che necessitano di trasporti, migliaia ogni anno. "Se durante l'emergenza covid le uscite per le emergenze si sono intensificate - spiegano dalla Cri Lecco - i servizi secondari sono diminuiti perché ricoveri e visite sono stati sospesi. Adesso che ci troviamo in una fase diversa della pandemia, però, sono tornati a essere numerosi e fondamentali".

Servizio civile in Cri

Nel frattempo alla Croce rossa Comitato di Lecco si reclutano volontari per il servizio civile. Il bando, nazionale, è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, per tre posti complessivi: la durata è di 12 mesi per un totale di 1.145 ore a fronte di un rimborso spese di 444,30 euro mensili. Tutte le informazioni sono disponibili su https://www.cri.it/serviziocivile.