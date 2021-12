Fontana investe nell'alluminio ‘di lusso’: arrivano 15 milioni da Unicredit

Un importante finanziamento per continuare a spingere sul mercato. Unicredit ha scelto di supportare i piani d'investimento di Fontana Pietro S.p.A., azienda calolziese e capogruppo di Fontana Group, con attività organizzata su nove plant in Italia e due all'estero in cui si svolgono attività di engineering e costruzione stampi, oltre che produzioni di carrozzerie e arredi di design in alluminio, rivolti ad un segmento di mercato luxury. Fontana Group si occupa inoltre della governance e del coordinamento delle altre società del gruppo nel mondo. La banca ha finalizzato un'operazione di finanziamento da 15 milioni di euro, con durata di 6 anni, assistito da Garanzia BEI Risk Sharing sul 75% dell'importo.

La Fontana di Calolziocorte

Fontana Group è un'azienda a proprietà familiare, nata nel 1956 come officina per lavorazioni meccaniche e di tranciatura, che grazie ad un'attenta gestione manageriale diventa, in pochi decenni di attività, una multinazionale con un solido posizionamento su scala mondiale. Oggi Fontana Group controlla nove siti operativi in Italia, situati nelle provincie di Lecco e Bergamo e due all'estero, in Turchia e Romania, con una struttura che coinvolge oltre mille dipendenti. L'azienda è da sempre impegnata a perseguire i suoi obiettivi in termini di innovazione e di sviluppo sostenibile, in quanto è solo in questo modo che si può costruire una nuova idea di sicurezza e una visione di comunità all'insegna del benessere esteso. Nel 2020 Fontana Group ha ufficializzato il suo impegno volto alla valorizzazione e implementazione di pratiche e comportamenti sostenibili redigendo il suo primo report di sostenibilità (Bilancio sociale o CSR).

“Seguiremo i clienti”

“Siamo molto soddisfatti della fiducia ricevuta da Unicredit e del supporto finanziario che ci permetterà di dare seguito agli importanti investimenti previsti per i prossimi anni - afferma Walter Fontana, amministratore delegato e presidente di Fontana Group -. Il segmento luxury del settore automotive ha in previsione importanti sviluppi che vedono l'alluminio protagonista; per questo non mancheremo di seguire i nostri clienti nella loro crescita, anche grazie al contributo concreto di un partner finanziario solido come Unicredit”.

“Unicredit ha ben presente l'importanza di sostenere gli investimenti di aziende virtuose, come Fontana Pietro S.p.A., che fanno dell'innovazione e della sostenibilità i propri punti cardine - ha dichiarato Marco Bortoletti, regional manager Lombardia di Unicredit -. Siamo quindi particolarmente lieti di avere strutturato questo finanziamento finalizzato a supportare la crescita nel rispettivo mercato nazionale ed estero”.