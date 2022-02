Hofmann: "Nuova stazione della Forestale a Osnago ulteriore presidio di sicurezza"

Una nuova possibile stazione dei Forestali in Brianza? Rafforzerebbe il presidio di sicurezza nel territorio. "Ho appreso con soddisfazione la notizia dell'interessamento da parte del Gruppo Forestale Carabinieri per un edificio a Osnago, confiscato alla camorra, per trasformarlo in una nuova stazione dotata di uffici e alloggi" commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann.

"Questo interessamento - sottolinea la guida di Villa Locatelli - conferma la volontà di potenziare l'organizzazione dei Gruppo Forestale in termini di uomini, mezzi, strutture, competenze operative, ispettive, investigative e preventive in materia ambientale, come già ribadito al termine del recente incontro con il Prefetto. La nuova stazione del Gruppo Forestale a Osnago costituirà un nuovo simbolo della legalità e un ulteriore presidio di sicurezza per tutto il territorio meratese, che si affianca a quelli già presenti in città a Lecco, sul lago a Dervio, in Valsassina a Barzio e Margno".