Confcommercio Lecco, riprende la formazione in aula: a maggio due corsi tecnici

Ripartono i corsi in aula organizzati dal Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco. Si tratta di due corsi tecnici a livello base: il 5 maggio partirà "Paghe e contributi", mentre l'11 maggio sarà la volta di "Contabilità". L'obiettivo di queste due proposte è di accrescere la professionalità di chi opera nel terziario in una fase complicata in cui la competenza farà sempre più la differenza.

"Paghe e contributi - livello base"

Il 5 maggio prenderà il via il corso "Paghe e contributi - livello base" (40 ore complessive). Le lezioni sono in programma nella giornata di mercoledì dalle ore 9 alle ore 13. Il percorso vuole formare, in modo teorico e pratico, figure professionali capaci di gestire le problematiche legate all'amministrazione del personale e all'elaborazione della retribuzione, partendo dalla conoscenza di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contributivo, fino a giungere all'elaborazione della busta paga. Il programma è il seguente: la costituzione del rapporto di lavoro; gli adempimenti del datore di lavoro e le novità: la gestione del rapporto di lavoro; il trattamento economico delle assenze; gli adempimenti previdenziali e assistenziali; la gestione degli adempimenti fiscali; il modello Cud – modello 770 – Inail; esercitazioni pratiche. Le lezioni si terranno nelle seguenti giornate: 5-12-19-26 maggio, 9-16-23-30 giugno, 7-14 luglio 2021. Iscrizioni entro lunedì 3 maggio: ultimi posti a disposizione.

"Contabilità - livello base"

L'11 maggio inizierà invece "Contabilità - livello base" (24 ore complessive): gli incontri sono in calendario il martedì dalle ore 18 alle ore 21. Il corso vuole offrire ai partecipanti gli strumenti per organizzare in modo corretto la propria contabilità, imparando le tecniche contabili e migliorando le conoscenze di base. Diversi gli obiettivi contenuti nel programma: riconoscere e contabilizzare fatture di acquisto e di vendita; leggere e contabilizzare una busta paga; contabilizzare movimenti bancari e di prima nota; procedere alla liquidazione Iva e al relativo pagamento; essere in grado di assolvere alle incombenze fiscali quali il versamento delle ritenute; essere in grado di procedere alle scritture di chiusura e riapertura dei conti. Le lezioni si terranno nelle seguenti date: 11-18-25 maggio, 1-8-15-22-29 giugno 2021. Iscrizioni entro martedì 4 maggio.

Attenzione: durante i corsi in presenza saranno rispettate tutte le misure di sicurezza anti-Covid 19 previste dal Decreti e dalle Ordinanze Regionali. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni contattare Confcommercio Lecco - ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.

Gallery