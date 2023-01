Spettacolo unico: il sole albeggia sul "mare" di nuvole in Grignetta

Uno spettacolo senza pari, sempre in grado di destare stupore e meraviglia in chi lo vive in prima persona e in chi, come noi, possiamo ammirarlo in fotografia. Il mare di nuvole sotto la cima della Grignetta, qui ripreso da Patrik Viganò, non ha prezzo.

Il nostro lettore ha immortalato lo straordinario panorama offerto dalla vetta della Grigna Meridionale all'alba del giorno dell'Epifania, 6 gennaio 2023. Grazie alla particolari condizioni climatiche, che in pianura hanno proposto un cielo coperto, Patrik ha potuto riprendere il vasto strato di nubi dall'alto, godendo di un'alba suggestiva e di un cielo sereno negato a quasi tutti. Il sole albeggia sul "mare" ma... in montagna.

La Grignetta

Insieme alla "sorella" Grigna settentrionale, più nota come Grignone, la Grignetta è uno dei simboli delle Prealpi lombarde e del territorio lecchese, con il suo regale profilo. Il paesaggio è dolomitico, tra pareti e torrioni che celano tantissimi itinerari alpinistici. In vetta si può giungere anche da un sentiero per escursionisti, la Cresta Cermenati.

La cima della Grignetta si trova a quota 2.177 metri e offre un panorama straordinario. Il grande alpinista Riccardo Cassin di lei diceva "non è una cima ma è un mondo" in virtù delle tantissime opportunità offerte.

Particolare