La magia della luna piena su Montevecchia

Non solo splendide foto di lago, montagne e scorci naturali, fino ai tramonti rimbalzati su siti e social nei giorni scorsi. In provincia di Lecco anche la luna piena che ha illuminato la notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio è stata immortalata in tutta la sua bellezza. In tanti hanno notato questo spettacolo davvero unico.

Vi proponiamo l'immagine catturata dal nostro lettore Daniele Bonfanti questa mattina poco prima dell'alba, nella quale è ritratta la splendida "Luna Piena della Neve" mentre tramonta dietro il santuario di Montevecchia, nella Brianza lecchese. Tra magia e poesia.