In arrivo quasi quattro milioni per 26 istituti scolastici del Lecchese

«È in corso di registrazione, presso la Corte dei Conti, il provvedimento ministeriale che ripartisce, tra le varie province italiane, le risorse destinate agli interventi di edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado. Nel piano di distribuzione, i fondi riconosciuti alle dodici province lombarde sono complessivamente superiori ai 108 milioni di euro. Per quanto riguarda il nostro territorio, ai 26 istituti della provincia di Lecco, che attualmente ospitano 13.584 studenti, andranno € 3.783.602».

Lo dichiara, in una nota, Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese della Brianza. «Nel difficile momento che il Paese sta vivendo - sottolinea il parlamentare dem - credo che il sostegno agli Enti territoriali e le risorse che da Roma stanno arrivando, a vario titolo, sui territori, dimostrino l'impegno dell'esecutivo nel creare le condizioni più favorevoli ad una sollecita ripartenza. Ciò è ancora più vero e importante quando queste risorse sono destinate alla scuola, dal momento che sicurezza, qualità, vivibilità e, perché no, bellezza delle strutture architettoniche concorrono sicuramente a creare idonei ambienti educativi».

«Un sincero ringraziamento va dunque - conclude Fragomeli - al viceministro all'Istruzione, Anna Ascani, poiché ha saputo dimostrare di esercitare la propria delega all'edilizia, non come un mero adempimento burocratico, ma nella consapevolezza che un’aula scolastica non è solamente un'aula, ma lo spazio in cui una comunità intera costruisce il proprio futuro».