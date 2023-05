Varenna: dopo la frana divieto di accedere al Sentiero del Viandante

Ordinanza del sindaco di Varenna: vietato accedere sul Sentiero del Viandante nel tratto compreso tra Fiumelatte e la località Coira, interessato dall'imponente distaccamento di sassi, terra e detriti avvenuto venerdì.

Il provvedimento è entrato in vigore sabato attraverso un'ordinanza a seguito della frana che ha causato il crollo parziale della volta della galleria lungo la Provinciale 72 a lago, al fine di "adottare provvedimenti volti a tutelare la pubblica incolumità e per provvedere a ulteriori interventi di sopralluogo e verifica sul tratto interessato", spiega il primo cittadino Mauro Manzoni nell'ordinanza. Il divieto di accesso durerà sino alla messa in sicurezza dei luoghi coinvolti dal massiccio distaccamento di materiale.

Martedì nuovo sopralluogo

La strada è ovviamente ancora bloccata tra Lierna e Varenna, così come la circolazione dei treni. In questi giorni il versante è monitorato costantemente da Provincia di Lecco, Prefettura di Lecco, Rfi e Trenord. Martedì è previsto un nuovo sopralluogo per definire tempistiche e risorse necessarie, coinvolgendo anche gli enti superiori, Regione e Ministero. "Stiamo facendo tutto il possibile, il territorio è fragile, ma le opere di prevenzione hanno contribuito a contenere i disagi, perché la galleria e le reti paramassi ha fatto il loro dovere, evitando guai peggiori" ha spiegato Mattia Micheli, consigliere provinciale delegato alla viabilità.