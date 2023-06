Frana di Fiumelatte, domenica 11 giugno la riapertura della ferrovia

La data era attesa per oggi, e non si è fatta attendere. La circolazione ferroviaria nel tratto fra Lierna e Varenna, interrotta lo scorso 19 maggio a seguito della frana che ha squarciato il tetto della galleria Fiumelatte sulla SP72, riprenderà normalmente questa domenica.

La comunicazione di Rfi, che come preannunciato ieri da LeccoToday sarebbe giunta oggi, toglie ogni dubbio: "Da domenica 11 giugno torneranno a circolare i treni tra le stazioni di Lierna e Varenna sulla linea Sondrio-Tirano - si legge in una nota ufficiale - Il traffico su quel tratto di linea era stato sospeso lo scorso 19 maggio a causa di una frana che aveva provocato danni all'infrastruttura ferroviaria".

Rfi aggiunge dettagli sull'intervento effettuato a seguito dell'evento franoso. "In particolare sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza del versante e di consolidamento strutturale di una galleria - prosegue il comunicato - Per ripristinare la piena funzionalità della linea sono stati impiegati oltre 50 tecnici, tra personale Rfi e ditte appaltatrici, che hanno lavorato per riattivare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile".

La strada resta chiusa

Domenica 11 giugno dunque riapre la ferrovia e sarà possibile viaggiare fra Lecco e Tirano, dunque un ritorno alla normalità. Attenzione, però: non sarà così per la strada a lago, la SP72, per la quale sarà necessario attendere la conclusione dei lavori, ben più impegnativi essendo stata fortemente intaccatta la volta della galleria Fiumelatte, ceduta sotto il peso del materiale staccatosi dalla montagna. Come annunciato mercoledì da Mattia Micheli, consigliere provinciale delegato alla viabilità, la riapertura avverrà entro il 30 giugno, con ogni probabilità con qualche giorno di anticipo. "Stiamo facendo il massimo per accorciare i tempi" ha spiegato.