Nuovo segretario generale per la Filt Cgil Lecco: è Andrea Frangiamore

Cambio alla Filt Cgil Lecco. Andrea Frangiamore è il nuovo segretario generale della categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori del settore dei trasporti. Trent'anni, da un mese e mezzo anche segretario generale della Filt di Sondrio, Frangiamore arriva dal dipartimento merci della Filt regionale e prende il posto di Salvatore Campisi, a capo della categoria lecchese dal 2016.

L'elezione è avvenuta durante l'assemblea generale di venerdì mattina, a cui hanno partecipato il segretario generale della Cgil Lecco Diego Riva e il segretario generale della Filt Cgil Lombardia Luca Stanzione.

«Proseguirò l'operato di Campisi»

«Sono onorato di iniziare questa nuova esperienza a Lecco - afferma Frangiamore - Ringrazio il direttivo che mi ha dato fiducia e prometto che mi impegnerò per continuare l'ottimo operato di Campisi. Sono già al lavoro da tempo per prepararmi a questa avventura».

Campisi invece è stato eletto segretario della Lega Spi Cgil di Treviglio: «Lascio la categoria in mano a un giovane preparato che saprà guidarla al meglio anche in un periodo di crisi sanitaria ed economica come questo. Ringrazio le lavoratrici, i lavoratori, tutti i miei delegati, le compagne e i compagni della Camera del lavoro di Lecco per questi anni passati insieme».

Gallery