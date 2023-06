Valmadrera, Fratelli d'Italia si mette in pista: nasce il circolo

Fratelli d'Italia debutta a Valmadrera. Una nuova realtà politica in città, lanciata verso le elezioni che si terranno nel 2024. Mercoledì 28 Donatella Scaravilli, presidente del neonato circolo, si è presentata: la già candidata alle ultime elezioni regionali ha ringraziato “tutti i militanti di Fratelli d'Italia per avermi dato questa possibilità, in particolare Luca Boscolo che sarà il mio vicepresidente. P er quanto concerne la politica locale, intendiamo dialogare con le altre forze politiche del centrodestra per dar vita a una valida alternativa rispetto alla sinistra che da anni amministra i nostri Comuni. Al centro della nostra azione rimarranno i contenuti e la volontà di creare una classe dirigente all’altezza della situazione”.

“C'è entusiasmo”

“La nostra proposta politica si è andata consolidando in modo uniforme e anche nelle ultime settimane abbiamo avuto conferma della vivacità dei circoli di Fratelli d'Italia. Questo grazie all'entusiasmo che si è creato intorno alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oggi siamo felici di vedere che anche a Valmadrera e Malgrate il nostro partito si sia strutturato in modo soddisfacente confermando una crescita continua nel territorio lecchese”, ha spiegato il coordinatore provinciale Fabio Mastroberardino.