Anche da Lecco Parigi è più vicina grazie al Frecciarossa

Lecchesi, andare a Parigi non è mai stato così facile. Trenitalia ha infatti istituito due corse giornaliere tra Milano e Parigi. Il servizio scatterà il 18 dicembre e permetterà agli utenti di raggiungere la capitale parigina, con arrivo nella suggestiva stazione di Gare de Lyon, a partire da 29 euro.

Sono due i Frecciarossa al giorno, di andata e ritorno, tra Milano Centrale e Parigi Gare de Lyon con fermate a Torino e Lyon Part Dieu.

Gli orari

da Milano la partenza è alle 6:25, con arrivo a Parigi alle 13:22, e alle 15:53 con arrivo a Parigi alle 22:25

da Parigi la partenza è alle 7:26, con arrivo a Milano alle 14:07, e alle 15:18 con arrivo a Milano alle 22:07

Successivamente verranno istituit altri 3 Frecciarossa al giorno, andata e ritorno, tra Parigi e Lione che completeranno l'offerta disponibile.

Il Frecciarossa che arriva in Francia offre quattro livelli di servizio:

Executive Comfort Class, per un'esperienza di viaggio esclusiva

Business Comfort Class, il viaggio ideale, per affari o per piacere

Standard Comfort Class, per il comfort dell'alta velocità a un prezzo contenuto.

Sala Meeting, per lavorare in tranquillità.

I servizi offerti

Inoltre i livelli di servizio Business e Standard hanno carrozze per tipologie diverse di viaggiatori: area Silenzio, per viaggiare in tranquillità e senza rumori, e area Allegro per chi desidera approfittare del viaggio per scambiare chiacchiere liberamente con colleghi, amici o familiari.

Disponibili a bordo il Wifi fast per navigare gratuitamente, il Portale di intrattenimento Frecce dal quale si può accedere a quotidiani, riviste, libri, giochi, musica intrattenimento e tutta la comodità di un viaggio con Frecciarossa.