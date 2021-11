Fuga di gas in Via Fiume a Ballabio, risolto il guasto

Riparata definitivamente la fuga di gas che nel pomeriggio di sabato aveva creato apprensione in Via Fiume a Ballabio, nei pressi di una cabina Enel, rendendo necessario l'intervento straordinario delle squadre de Lereti, società del gruppo Acsm Agam, e dei Vigili del fuoco, a seguito di una segnalazione da parte della cittadinanza. Le operazioni si erano protratte sino a oltre mezzanotte per individuare il punto preciso della perdita.

I tecnici hanno messo in sicurezza la condotta danneggiata (al fine di effettuare l'intervento in sicurezza è stata necessaria la momentanea interruzione della fornitura di energia elettrica). "La fuga - specifica ora Acsm Agam - era in un tratto della rete di distribuzione a bassa pressione e si è provveduto subito a un intervento di eliminazione della fuga, senza pericoli per la popolazione e garantendo continuità di servizio a beneficio degli utenti".