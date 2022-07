Violento temporale si abbatte sul Lecchese: le spettacolari foto di Luca

Alla fine la tanto attesa pioggia è arrivata. Dopo il "prologo" di lunedì sera, infatti, durante la serata di martedì 26 luglio fulmini e pioggia si sono abbattuti con una certa violenza in tutto il Lecchese, partendo dalla Valsassina e arrivando poi in Brianza, senza risparmiare il lago e la città capoluogo. Nello specifico, durante la serata sono caduti circa 30 millimetri di pioggia sul principale centro urbano, mentre in valle è stata sfiorata quota 50 millimetri. Per quanto riguarda il vento, ad Abbadia Lariana si è arrivati a una punta di 69.2 km/h, mentre tra Galbiate, Santa Maria Hoè e Dervio si è rimasti in un range compreso tra i 45 e i 48 km/h.

Le foto di Luca Turati

I fulmini, dicevamo, sono arrivati a colpire anche la Brianza e sono stati immortalati da Luca Turati. Ve li proponiamo nella galleria fotografica allegata a questo articolo.