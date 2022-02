Vento forte, chiude la funivia che porta ai Piani d'Erna

Il vento forte continua a colpire la provincia di Lecco. Il Comune della città capoluogo, viste le previsioni meteo per la giornata di martedì 1 febbraio, ha fatto sapere che “a causa del forte vento, la funivia che conduce ai Piani d'Erna oggi resterà chiusa”. Una prassi, in questi casi: lunedì un caso simile si è verificato ai Piani di Bobbio, dove le raffiche hanno raggiunto quota 84 km/h.

Nel pomeriggio di ieri i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco hanno raggiunto la Valsassina con quattro squadre del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) a bordo di altrettanti di mezzi fuoristrada: i pompieri, in collaborazione con il Soccorso Alpini, sono intervenuti per portare in sicurezza escursionisti e sciatori rimasti bloccati sulle seggiovie e cabinovie a causa del forte vento.

L'allerta meteo

A partire dal pomeriggio di lunedì la provincia di Lecco e vari altri territori lombardi saranno interessati da vento forte. Molta attenzione, in particolare, va prestata all’ingresso improvviso di raffiche di vento da nord tra le pedemontane e le pianure di Varesotto, Brianza, Milanese, Comasco, Lecchese, ovest Bergamasca e infine parte di Pavese, Lodigiano e ovest Cremonese. Attiva l'allerta rossa della Protezione civile. Regione Lombardia ha emesso, fino a nuovo aggiornamento, allerta rossa per il rischio d'ncendi boschivi. Eventuali eventi significativi possono essere segnalati al numero verde 800.061.160.

Martedì mattina Regione Lombardia ha emesso per la giornata di oggi un'allerta di colore arancione di Protezione Civile per vento forte.

Dinamica inusuale

Come sottolineano gli esperti del Centro Meteorologico Lombardo, si tratta di una dinamica un po’ inusuale, che potrebbe determinare un’accelerazione improvvisa, da quasi calma di vento a raffiche fino a 60-80 km/h. Le raffiche fino a 100 km/h stanno persistendo anche nel mattino di martedì specialmente nelle valli prealpine e nella fascia pedemontana delle province di Varese, Como e Lecco e, localmente, la ventilazione sarà sostenuta anche mercoledì 2 febbraio.

Temperature e precipitazioni

Le temperature subiranno un sensibile calo sui rilievi e nelle province di nord-ovest. In un contesto dove non sono attese particolari precipitazioni in tutta la Lombardia, l'eccezione è rappresentata dalla valle di Livigno (e dai crinali retici di confine) dove potranno verificarsi nevicate.

Vento: gli estremi della notte

Abbadia Lariana 80.5 km/h 5.50

Barzago 69 km/h 6.52

Barzio 61.2 km/h 6.10

Bonzeno di Bellano 63 km/h 7.09

Cortenuova di Monticello 64 km/h 6.59

Dervio 72 km/h 6.58

Erve 72 km/h 4.48

Lecco Centro 69.2 km/h 4.58

Lecco San Giovanni 68 km/h 5.19

Lezzeno di Bellano 72.4 km/h

Maggio di Cremeno 67.6 km/h 5.42

Mandello del Lario 67.6 km/h 7.03

Monte Cornizzolo 90.1 km/h 7.17

Noceno di Vendrogno 62.8 km/h 6.51

Oliveto Lario 74 km/h 7.12

Piani di Bobbio Orscellera 159 km/h 5.43

Piani Resinelli 91.7 km/h 5.02

Rovagnate frazione Albareda 64 km/h 6.05

Taceno 83.7 km/h 7.05

Valcava di Torre de' Busi 82.1 km/h 4.05

Valmadrera 80 km/h 6.31