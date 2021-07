Forte maltempo in arrivo a Lecco: chiusa la funivia dei Piani d'Erna

Via per Erna

Su tutta la provincia di Lecco, città capoluogo compresa, è arrivo una forte ondata di maltempo. La Protezione Civile ha già diramato, dalla serata di lunedì 12, l'allerta per rischio idrogeologico, ma è notizia di poco fa la chiusura, con effetto immediato, della funivia che dal piazzale porta verso i Piani d'Erna, apprezzata e frequentata meta a circa 1200 metri di quota sul livello del mare. L'infrastruttura non riprenderà a funzionare prima della giornata di mercoledì 14 luglio.

A renderlo noto è stato il Comune di Lecco.

L'allerta per il maltempo

Martedì si annuncia infatti come una giornata critica dal punto di vista delle condizioni meteo, con tanto di doppia allerta diramata dalla sala operativa di Protezione civile regionale. Resi noti due bollettini di rischio, uno arancione (criticità moderata) per temporali forti dalle ore 9 di martedì 13 luglio fino alle 00 di mercoledì 14 luglio, e uno giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico dalle 12 di martedì alle 03.00 del 14 luglio.

A causa dell'allerta meteorologica, la Provincia di Lecco ha disposto nuovamente, come accaduto la scorsa settimana, la chiusura al transito della strada Provinciale 583 Lariana in località Moregallo (dal pk 41+300 al pk 42+700) dalle 9.00 di martedì 13 luglio alle 6.00 di mercoledì 14 luglio.

La sintesi meteo

Per la giornata di martedì 13/07, previste condizioni perturbate sulla Lombardia, associate alla profonda struttura depressionaria in traslazione dalla Francia sul Nord Italia, con afflusso di aria più fredda instabile in quota. Le precipitazioni saranno diffuse sulla Lombardia e interesseranno tra notte e primo mattino la parte più occidentale tra alta pianura e settori alpini e prealpini, quindi nel corso della mattinata in intensificazione e in diffusione a tutta la fascia alpina, prealpina e di pianura, più deboli a tratti intermittenti sulla parte della bassa pianura e Appennino. Nelle ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno su buona parte della Regione, con un minore interessamento delle zone della bassa pianura centro occidentale e Appennino, quindi in serata andranno incontro a progressiva attenuazione in particolare e con maggior probabilità sui settori di pianura.

Le precipitazioni saranno a carattere temporalesco, con alta probabilità di fenomeni severi e diffusi tra la mattinata e la sera di oggi. Sin dal mattino vento in intensificazione dai quadranti orientali in pianura (raffiche tra 35 e 50 km/h), da Sud-Sudest sui rilievi prealpini e alpini (raffiche tra 45 e 65 km/h), ovunque in attenuazione in serata. Tendenza per Mercoledì 14/07: permangono condizioni instabili, sebbene le precipitazioni saranno di minore intensità.