Funivia dei Piani d'Erna: “Nessun aumento per i residenti”. Rimane chiusa per vento

Niente corse per la funivia che collega ai Piani d'Erna. Durante la giornata di martedì 10 gennaio, infatti, il forte vento ha portato il Comune di Lecco a operare la chiusura dell'infrastruttura: troppo pericoloso permettere alle cabine di viaggiare lungo i cavi con i passeggeri a bordo. A tal proposito Regione Lombardia ha emesso un'allerta di codice giallo proprio per vento forte che è valida per per l'intera giornata.

“Nessun aumento per i residenti”

Non solo. Sempre l'amministrazione ha replicato ai dati “diffusi sull’adeguamento tariffario promosso dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale a fronte della delibera regionale del mese di luglio 2022. In particolare sono state riportate da alcune testate giornalistiche le tariffe scelte da ITB, l’azienda che ha in gestione la funivia dei Piani d’Erna, comparate in modo non corretto alle reali tariffe massime in vigore a seguito dei recenti adeguamenti regionali”.

Il biglietto di andata/ritorno per gli over 65 costa 8,50 euro, mentre la tariffa massima calcolata dall'Agenzia era di 8,80 euro; il biglietto per il trasporto di biciclette, animali e colli costa 3,00 euro, a fronte dei 3,20 euro del tariffario massimo.

A questo proposito l’Amministrazione comunale ha sottolineato che “a seguito delle decisioni di Regione Lombardia c’è stato dunque un adeguamento tariffario, sebbene non nella misura massima possibile. Si precisa inoltre che il biglietto applicato al trasporto animali si riferisce a qualsiasi animale domestico inteso come "animale di compagnia" e non solo ai cani, è stato introdotto poiché l'animale in questione occupa spazio all'interno dell'abitacolo ed è già previsto in altri impianti di risalita sottoposti a obbligo di servizio pubblico. In merito alle osservazioni sul cambiamento delle fasce di esenzione per i giovani, occorre ricordare che è sempre possibile utilizzare la tessera regionale che consente ai minori di 14 anni di viaggiare gratuitamente se accompagnati dai genitori”.

“Infine, l’allarme lanciato sul costo dell’abbonamento annuale per residenti e rifugisti è privo di fondamento: il costo annuale non è cambiato, resta di 250 euro, come da decisione della stessa Agenzia TPL con delibera n. 57 del 21 ottobre 2022. In generale è bene ricordare che tutte le risorse derivanti dalle tariffe concorrono al fondo per gli investimenti e non possono essere utilizzate per aumentare i servizi attuali, i quali dipendono invece dai fondi in conto esercizio che non sono stati aumentati”, chiude la nota.