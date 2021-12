Ai Piani d'Erna in funivia anche di sera: 45mila euro per potenziare l'impianto

Andare a tornare dai 1300 metri di quota dei Piani d'Erna anche di sera. Attualmente aperta tutti i giorni dalle 8:20 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17, la funivia che da Malnago conduce in altura si avvia verso un'estensione degli orari di servizio, grazie a un adeguamento funzionale che la renderà di fatto utilizzabile anche nelle ore serali. Dopo aver incassato un primo nulla osta all'utilizzo dell’impianto a fune anche dopo il tramonto dall''Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del MIT, la Giunta comunale di Lecco ha approvato il progetto che prevede interventi di potenziamento dell'illuminazione, condizione che consente di sbloccare il prolungamento degli orari di esercizio.

"Una bella notizia per il turismo e un esempio concreto di crescita del trasporto pubblico - sottolineano l'assessore all'ambiente e alla mobilità Renata Zuffi e l'assessore all'attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo - con nuove potenzialità per le attività presenti a monte e non solo. A partire dalla prossima primavera, in base all'orario che verrà concordato con l'agenzia per il trasporto pubblico locale, lecchesi e turisti potranno raggiungere il Pizzo d'Erna in funivia e fermarsi per cenare o per partecipare a eventi anche in tarda serata in un contesto, unico, outdoor, in grado di potenziare e caratterizzare l'offerta turistica del territorio.

Il profilo longitudinale dell'impianto