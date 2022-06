La tradizione chiude la Festa del Lago e della Montagna: scoppiano i fuochi artificiali

La pioggia non ha cancellato i fuochi d'artificio. Alle 22.30 in punto il primo "botto" ha aperto la mezz'ora dedicata allo spettacolo pirotecnico che è tornato a concludere la Festa del Lago e della Montagna, tornata a svolgersi con il programma integrale durante l'ultima domenica di giugno. Sono state, come sempre, migliaia le persone che si sono assiepate sul lungolago di Lecco e su quello di Malgrate, oppure sulle zone in altura, per assistere al tradizionale evento, la cui conclusione è stata salutata da un lungo applauso.

Uno spettacolo che vi abbiamo offerto in diretta sulla nostra pagina Facebook e che vi diamo la possibilità di poter rivivere integralmente:

Festa del Lago e della Montagna: il programma

La festa, per i più piccoli, è stata inaugurata già dal mattino, grazie ai giochi gonfiabili che saranno allestiti a partire dalle 10.30 al monumento ai Caduti di Lungolario Isonzo, mentre alle 17.45 è partita la suggestiva processione delle lucie, che è culminata alle 18 nei pressi della statua di San Nicolò con la benedizione del lago a cura del Prevosto di Lecco monsignor Davide Milani.

Alle 18.15 in piazza Garibaldi si è tenuto il concerto della banda Manzoni di Lecco, mentre alle 20.30 era in programma la regata delle lucie promossa dal Gruppo manzoniano Lucie per il Trofeo Arnaldo Mondonico. Alle 21.15, invece, in calendario c'era lo spazio per gli sbandieratori del Gruppo Sbandieratori e Musici della ''Torre'' di Primaluna sul lungolago. Alle 22.30, invece, previsto l'inizio dello spettacolo pirotecnico.