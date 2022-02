Serena è "Fuori di Testa": per gli sposi è la numero uno in Italia

Ha festeggiato 15 anni di di attività nel migliore dei modi, ovvero vincendo un premio internazionale. Protagonista del doppio traguardo Serena Gherbesi, titolare del salone di acconciature ed estetica "Fuori di Testa" di Varenna che ha ricevuto il Wedding Awards 2022 da Matrimonio.com.

Le coppie che utilizzano il portale hanno infatti indicato "Fuori di Testa" tra i migliori professionisti dei matrimoni in Italia. Questo premio riconosce l'attività varennese, nella categoria Bellezza e benessere, come uno dei professionisti più raccomandati dalle coppie sposatesi nel 2021.

"Il nostro settore - commenta Serena Gherbesi - è stato uno dei più colpiti dalla pandemia, soprattutto per quanto riguarda i matrimoni. Molte coppie hanno dovuto ridimensionare l'evento o rimandarlo a causa delle restrizioni imposte dalle normative anti-covid. La mia attività, grazie alle mie collaboratrici, sia interne al negozio che esterne, si è dimostrata all'altezza della situazione. Abbiamo lavorato con costanza e adesso, dopo un 2020 in cui abbiamo avuto meno spose e un 2021 in ripresa, è arrivato il momento di ricevere il riconoscimento più importante del settore: i Wedding Awards. Un premio che arriva per il secondo anno di fila - in due anni di iscrizione al concorso - quindi sono doppiamente felice".

"Non esiste giuria migliore degli sposi"

"Sono onorata del premio ricevuto anche perché arriva direttamente dal giudizio dei clienti: non esiste giuria migliore degli sposi soddisfatti di essersi affidati a dei professionisti per un'occasione importante come il matrimonio - prosegue Gherbesi - Fuori di Testa ha ottenuto un totale di 32 recensioni nel sito di riferimento, grazie alle quali ha vinto. Voglio ringraziare tutti i miei clienti, conoscenti e amici, che mi hanno sempre supportata, anche durante le fasi più buie della pandemia, chi lavora e ha lavorato con me e i professionisti con cui collaboro per la realizzazione degli eventi. La mia attività è nata esattamente 15 anni fa, il 23 febbraio. Al lavoro iniziale di sole acconciature ho aggiunto la parte estetica per offrire ai clienti un servizio di benessere a 360° con macchinari che 'coccolano' i clienti durante tutta la permanenza in salone: lampade che mantengono al caldo durante i lavaggi, poltrone massaggianti, nulla è lasciato al caso. Nemmeno la location che rispetta la natura di Varenna, con la sua pietra tipica e i paesaggi mozzafiato. L'obiettivo ora è continuare così, senza trascurare i clienti del negozio, vera forza che mi ha portato fin qui. Ringrazio infine Confartigianato Imprese Lecco per avermi sempre aiutata e avere creduto in me: l'Associazione è stata un faro guida durante tutta la pandemia, con informazioni sempre certe e puntuali che mi hanno permesso di svolgere il mio lavoro in sicurezza e nel rispetto delle normative. In un mare di bufale pubblicate in rete, potersi affidare a professionisti preparati e informati fa la differenza. Senza il loro supporto non ce l'avrei fatta".

I complimenti di Confartigianato

“Mi complimento con la nostra impresa associata - commenta Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco - Per noi è sempre motivo di soddisfazione vedere nascere e crescere le imprese e accompagnarle verso traguardi così importanti. Questi riconoscimenti fanno onore all'intera categoria. La presenza dell'associazione nella vita degli imprenditori fa sì che sia un po' più semplice guardare avanti e intraprendere strade di successo".