Furti e rapine colpiscono anche le valli, ma meno: dati in calo, preoccupa lo spaccio

Lungo momento di confronto per fare il punto sui reati commessi nel territorio della Comunità Montana lecchese. Presso la sede di Barzio si è svolto il primo incontro itinerante sul territorio del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, tavolo presieduto dal prefetto di Lecco Sergio Pomponio. “Conoscere, stabilire rapporti, consegnare informazioni, ricevere sollecitazioni, spunti, richieste”: con queste motivazioni Pomponio ha avviato l’incontro, sviluppatosi su temi di comune interesse: sicurezza pubblica, protezione civile, Pnrr e rapporti con gli Enti locali.

Meno furti e rapine, lo spaccio preoccupa

Durante la prima parte sono stati illustrati dal prefetto i dati sull’andamento della delittuosità nell’area della Comunità Montana che, nell’arco temporale preso in considerazione - 2019, 2021 e primo quadrimestre del 2022 - rivelano sempre un indice di delittuosità più basso rispetto all’intera provincia. Particolarmente avvertita dagli amministratori locali è l’esigenza di contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, attivo prevalentemente nei pressi delle arterie viarie contigue ad aree boschive. Nel fare il punto degli interventi già realizzati per la messa in sicurezza di alcune aree del territorio, si è convenuto sulla prosecuzione e sul rafforzamento dell'attività interforze di vigilanza e controllo, attività che deve essere favorita dall’opera di segnalazione di qualsivoglia forma di illegalità da parte di tutti i cittadini.

Danni sul territorio e controllo del Pnrr

La seconda parte della riunione è stata dedicata al tema della Protezione Civile, alla necessità di aggiornare i piani comunali, alla crucialità della prevenzione per uscire dalla ricorrente spirale disastro-ricostruzione-risarcimento, i cui oneri superano di gran lunga quelli che derivano da una accorta politica di prevenzione, senza considerare il dovere etico, ed anche giuridico, della mitigazione dei rischi per le persone, che ne costituisce l’effetto più pregnante. A tal proposito Pomponio ha assicurato “la massima collaborazione della Prefettura”.

Nell’ultima parte dell’incontro lo stesso prefetto ha voluto richiamare l’attenzione sul recente atto di indirizzo del Ministero dell’Interno circa la necessità di tutelare l’integrità delle risorse del Pnrr, schermandole dalla possibile azione infiltrativa della criminalità organizzata. “La collaborazione interistituzionale richiesta si concretizza anche nell’indicazione - all’atto dell’accesso alla Bdna per l’acquisizione della documentazione antimafia - di un’informazione tracciante, vale a dire l’annotazione dell’appartenenza dell’intervento, cui la richiesta di documentazione è riferita, all’ambito realizzativo del Pnrr”.

Attraverso la proiezione di varie slides è stato illustrato l’aggiornamento del sistema informatico con l’inserimento di nuove voci appositamente dedicate al Pnrr, ciascuna delle quali riferita o a singole fattispecie contrattuali per lavori, forniture e servizi (appalti, concessioni, cessioni, cottimi e altro) ovvero ai casi di erogazione di finanziamenti pubblici.

Presenti all’incontro, oltre ai vertici provinciali delle forze di polizia e al vicecomandante dei Vigili del fuoco, anche il vicesindaco di Lecco Simona Piazza, il presidente della Comunità Montana Fabio Canepari, i sindaci dei Comuni di Barzio, Bellano, Colico, Cassina Valsassina, Casargo, Crandola Valsassina, Cortenova, Cremeno Introbio, Moggio, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Primaluna, Taceno e Valvarrone.

Tutti i dati

Questi i dati relativi al territorio della Comunità Montana:

FASTSDI 2 Tutte forze di Polizia - Comunità Montana Valsassina Abitanti 33.226 Dati inseriti al 16.06.2022 Anno 2019 Anno 2021 Anno 2022 (Gen-Apr) FURTI consumati 361 201 106 con strappo e destrezza consumati 31 8 3 abitazione consumati 89 61 46 esercizi commerciali consumati 16 3 3 di autovetture consumati 11 6 3 RAPINE consumati 3 6 5 in abitazione consumate 1 4 3 in esercizi commerciali consumate 0 0 2 in pubblica via consumate 1 3 2 TOTALE FURTI E RAPINE DENUNCIATE 364 207 111 TOTALE FURTI E RAPINE SCOPERTE 21 28 10 LESIONI DOLOSE consumati 16 32 10 ESTORSIONI consumati 1 2 5 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE consumati 94 185 53 DANNEGGIAMENTI consumati 165 173 46 STUPEFACENTI consumati 12 6 1 TOTALE REATI DENUNCIATI 959 925 334 TOTALE REATI SCOPERTI 224 298 96

Così, invece, su tutto il territorio lecchese: