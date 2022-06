L'omaggio a Grazia e agli alpini per il sostegno alla ricerca scientifica

Il Consiglio comunale di Galbiate ringrazia i volontari Telethon per le iniziative promosse sul territorio a favore della ricerca scientifica. A nome dell'assise e della comunità locale, il sindaco Piergiovanni Montanelli ha accolto in municipio Renato Milani e Gerolamo Fontana in rappresentanza del coordinamento provinciale di Telethon e della Uildm di Lecco: insieme hanno voluto omaggiare con una targa la signora Grazia Milesi impegnata fin dagli albori di Telethon Lecco nel sostenere iniziative e raccolte fondi anche in più periodi dell’anno. Un’altra targa è stata invece consegnata al capogruppo della sezione locale degli alpini Roberto Tentori: da ben 28 anni le penne nere di Galbiate sono al fianco di Fondazione Telethon.

I vertici di Telethon hanno quindi spiegato l’importanza della ricerca medico scientifica per le almeno 8.000 malattie genetiche ad oggi conosciute. "Doveroso dunque ringraziare le persone che si adoperano in questo senso" ha sottolineato il sindaco esprimendo parole di stima per l’opera di Telethon in provincia di Lecco - da sempre un esempio in tutta Itala - e di elogio nei confronti di Grazia Milesi e del gruppo Alpini di Galbiate.