Nuovo lungolago di Lecco, parte la gara d'appalto

Si entra nel vivo verso la realizzazione del nuovo lungolago di Lecco. Venerdì 2 giugno è stata bandita la gara d'appalto: chi se l'aggiudicherà avrà a disposizione 45 giorni per presentare il progetto esecutivo e 734 per eseguire i lavori: l'obiettivo è quello di partire a settembre e finire entro il 2025. L’offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 9.30 del 29 giugno, come specificato nell'avviso.

Il progetto per il nuovo lungolago di Lecco

È stata necessaria qualche modifica tra parapetto, cordolo, gradinate, pavimentazione e alberature, ma il progetto definitivo per il nuovo lungolago di Lecco è stato approvato dalla Giunta. Lo Studio Viganò, che anni or sono ha vinto il concorso d'idee, ha messo a punto le varianti, che non spostano sostanzialmente quella che è l'idea studiata e presentata vari mesi fa: modifiche cromatiche e relative ai materiali richieste dalla Soprintendenza durante la conferenza dei servizi, ma anche la variazione di qualche fermata dell'autobus.

Dieci milioni di euro per "Tutti al Lago", il progetto per rifare il waterfront di Lecco. 6,7 milioni arrivano dal bando Pnrr per la rigenerazione urbana, 2,3 li mette il Comune, 1 milione viene sborsato da Regione Lombardia: il progetto definitivo è stato redatto da Studio Viganò - vincitore del concorso d'idee -, Alpina Spa, Nexteco srl, Systematica srl e Ferrara Palladino lightscape. Progetto sicuramente diverso rispetto a quello mostrato alla cittadinanza in origine: niente piscina a lago, punto più impattante dei render apparsi qualche mese fa, una linea continua che lega l'inizio delle Caviate a Rivabella; la piattaforma a lago, invece, fa parte di una sorta di secondo lotto che passa da un avviso pubblico emesso da Palazzo Bovara poco tempo fa. Via il centinaio di parcheggi che si affiancano all'attuale parte ciclopedonale. Complessivamente sarà riqualificata un'area di 70mila metri quadri: lavori in partenza a luglio 2023.